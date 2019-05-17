احتفالات في أبها بعد التتويج بدرع الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

تواصلت الاحتفالات في مدينة أبها عقب تتويج فريقها بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين 2018 - 2019م، عقب المباراة الاحتفالية التي جمعته مع الخليج مساء أمس الأول على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

وانطلقت الاحتفالات عقب تتويج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي للفريق بالميداليات الذهبية، واستمرت أمس في مقر النادي، حيث انهالت المكافآت على اللاعبين واحتفلوا بالتأهل إلى دوري المحترفين.

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وختم أبها منافسات الدوري بـ 69 نقطة بالمركز الأول، وجاء جاره ضمك ثانيا برصيد 64 نقطة بعد خسارته من العدالة ثالث الدوري بهدفين دون مقابل، فيما يلعب الخليج ملحق الصعود والهبوط مع الـ 13 من دوري المحترفين.

وهبطت فرق هجر والقيصومة والوشم والعروبة، حيث خسر العروبة من النهضة 3 - 1 وتغلب هجر على العين 2 - 1 وخسر الوشم من النجوم 2 - 0، فيما تعادل القيصومة مع الجيل 1 - 1.

وتغلب فريق الطائي على الكوكب 3 - 2 ليصبح الطائي سادس الترتيب برصيد 57، وتوقف رصيد الكوكب عند 48 نقطة بالمركز الـ 13، فيما تغلب فريق الشعلة على جدة 3 - 1 ليتقدم الشعلة للمركز الـ 12 برصيد 48 نقطة، بعد أن كان يحتل المركز الـ 17، وتوقف رصيد جدة عند 50 نقطة بالمركز الثامن.

وتعادل الأنصار الـ 16 برصيد 47 نقطة مع الجبلين الـ 15 برصيد 48 نقطة بنتيجة 1 - 1، كما تعادل المجزل الـ 14 بـ 48 نقطة مع نجران السابع بـ 52 نقطة بنتيجة 1 - 1.