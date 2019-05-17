50 مليون ريال تبقي كاريو في الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن يكون البيروفي أندريه كاريو لاعب بنفيكا البرتغالي أول صفقات الهلال للموسم الجديد، بعد أن رفعت إدارة النادي عرضها للاعب واقتربت من حسم الصفقة لبقائه في النادي العاصمي.

وكشفت مصادر مطلعة أن الهلال رفع عرضه إلى 12 مليون يورو (50 مليون ريال) للحصول على خدمات اللاعب لمدة 4 سنوات، حيث سيتكفل أعضاء شرف هلاليون بدعم الصفقة، وقد أوكلت إدارة النادي المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع مهمة التفاوض مع بنفيكا إلى وكيل أعمال اللاعب.

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ويلعب كاريو في صفوف الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا، منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

وينتظر حسم الصفقة قبل عقد الجمعية العمومية للهلال خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الحالي لاختيار الرئيس الجديد للنادي، بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل وتكليف المهندس عبدالله الجربوع بالمنصب حتى نهاية الموسم.

ويبرز اسم الأمير نواف بن سعد والأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير سعود بن تركي لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.