العقوبات توقف تعاقد إيران مع فيلموتس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمس أن العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أرجأت إكمال التعاقد مع البلجيكي مارك فيلموتس لتدريب المنتخب الأول.
وقال إبراهيم شاكوري أمين الاتحاد «نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات ولكن العقد لم يوقع بعد، هناك بعض التفاصيل بحاجة لتوضيح»، وأعلن مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني من قبل عن التوصل لاتفاق مع البلجيكي فيلموتس ليكون خليفة لكارلوس كيروش.
ونقلت وكالة أنباء «إيسنا» تصريحا لشاكوري يقول فيه «موقفنا السياسي والاقتصادي مختلف قليلا عن البلدان الأخرى»، وكجزء من العقوبات، لا يمكن إجراء التحويلات البنكية من إيران، وهو ما قد يؤثر على كيفية حصول فيلموتس على راتبه.
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