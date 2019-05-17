المصاب كين يتصدر قائمة الإنجليز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استدعي هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أمس ضمن القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي الذي يتأهب لنهائيات دوري أمم أوروبا، وذلك رغم عدم تعافي اللاعب من الإصابة حتى الآن.
ويغيب كين عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في أوائل أبريل الماضي، لكن جرى اختياره ضمن قائمة أولية تضم 27 لاعبا أعلنها جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب.
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