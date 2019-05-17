نور وهزازي يظهران في دورات رمضان الليلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

يظهر محمد نور قائد الاتحاد السابق وزميله إبراهيم هزازي في الدورات الرمضانية الليلة، عندما يلتقي فريقه المحترفين مع كافي ستيج ضمن المجموعة الثانية في دورة الأمير عبدالله بن سعد بجدة، عند الـ 11.15 مساء، تسبقها مباراة فريق نمور جدة مع رابطة ريال مدريد ضمن المجموعة الثالثة عند الـ 10.15 مساء.

Advertisements

وستتحدد من خلال اللقاءين ملامح المتأهلين الباقين عن الدور ربع النهائي، حيث ينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من المجموعات الثلاث، وأفضل فريقين جاء ترتيبهما في المركز الثالث لدور ربع النهائي الذي سينطلق يومي الأحد والاثنين المقبلين، على أن يكون دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل والمباراة النهائية الجمعة الـ 19 من شهر رمضان المبارك الحالي.

وحقق فريق الجمبري فوزا كبيرا على خصمه فريق لوفت بنتيجة ثقيلة 8 /‏ 3، في ختام مباريات المجموعة الأولى، وشارك مع الفريق عدد من نجوم الكرة السعودية، حيث سجل النجم علي مدحلي «هاتريك» وعبدالرحمن الجيزاوي «هدفين»، وهدفا لكل من «عادل فلاتة ومحمد الشمراني ونواف الشريف».

وفي المباراة الثانية تغلب فريق الشاطر على منافسه فريق باوزير بنتيجة 4 /‏ 3 في مباراة مثيرة وسريعة شهدت حضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة، يتقدمهم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الذي استقبل وفدا من نادي الانتصار.