المنتخب السعودي للشباب يفتتح تدريباته في لشبونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره المُقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار الفترة الثانية من المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

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وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي ريال البرتغالي، تحت اشراف المدير الفني خالد العطوي، تركّزت على تطبيقهم لتمارين البناء تحت الضغط، وتمارين على الضغط العكسي.

ويواصل "الأخضر" الشاب غدًا الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب البرتغال وديًا يوم السبت المقبل في آخر المباريات التجريبية الإعدادية للمونديال.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا دشّن مراحل إعداده لكأس العالم بمعسكر في الدمام خلال شهر يناير الماضي، خاض خلاله مباراتين تجريبيتين ضد منتخب السنغال، أعقب ذلك المرحلة الثانية التي جاءت بين الرياض وإسبانيا خلال شهر مارس، وخاض خلالها "الأخضر" مباراتين تجريبيتين ضد منتخبي الأوروغواي والأرجنتين، في حين استضافت مدينة أبها خلال شهر أبريل المرحلة الثالثة التي التقى فيها الأخضر بمنتخب جنوب أفريقيا في مباراتين تجريبيتين، بينما خاض "الأخضر" خلال الفترة الأولى من المرحلة الرابعة التي احتضنتها النمسا 4 مباريات تجريبية أمام منتخبات نيجيريا، وكولومبيا، والمكسيك، وسلوفينيا.