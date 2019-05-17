شكرا لقرائتكم مكافأت خاصة لفريق سموحة لتحفيزهم على الفوز علي بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد فرج عامر رئيس نادي سموحة ، مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم للفوز علي بتروجت في اللقاء الذي يجمعهما يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.

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وحرص رئيس نادى سموحة على حضور تدريبات الفريق مساء اليوم ، علي الملعب الفرعي للنادي ، حيث طالب فرج عامر من اللاعبين نسيان مباراة الأهلى ، مؤكداً على ثقته فى اللاعبين على الفوز فى المباراة المقبلة والابتعاد عن منطقة الهبوط.

مباراة سموحة وبتروجت ستكون مصيرية للفريقين، إذ يتواجد الأول فى المركز 15 برصيد 35 نقطة، ويتواجد الثانى فى المركز 16 برصيد 34 نقطة.