ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وانبي...

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جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الخميس 16-5-2019، حيث شهد إقامة مباراة واحدة بين الأهلي وإنبي، على ستاد "بتروسبورت"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر المسابقة.
ترتيب الدورى
ترتيب جدول الدوري المصري والأهلي يواصل انتصاراته على حساب إنبي
ترتيب جدول الدوري المصري، حيث نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق إنبي بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.
أحرز حسين شحات الهدف الأول للنادي الأهلي بعد مرور 4 دقائق فقط من الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة طولية جعلته ينفرد بالمرمى لضيع الكرة في الشباك، بيما سجل مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 94.
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