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جدة - عمرو شويل لاسارتى يتفوق خططيا أمام على ماهر بالشوط الأول بين الأهلى وانبي تفوق المدير الفنى الأوروجوياني مارتن لاسارتى مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خططيًا على نظيره على ماهر المدير الفنى لانبي خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة الذى انتهى بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات. ويلتقى الأهلى نظيره انبي فى اطار المباراة المؤجلة بين الفريقين بالجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري. ويدخل الاهلي لقاء الليلة متربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة. ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، حيث فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً. وقبل ان يلفظ الشوط الأول نهايته أنقذ البلعوطي انفراد لحسين الشحات وسط حالة من الحزن للجماهير التى تمنى النفس بنتيجة كبيرة.

اعتمد لاسارتى على تقدم الجبهتبين على معلول وأحمد فتحي ليحقق الزيادة العددية فى الهجوم معتمدًا على السرعات التى يتمتع بها اللاعبان لخطف نقاط المباراة وهو ما تحقق بالفعل بهدف مبكر.

بدأت المبارة بضغط هجومى من النادي الأهلى عن طريق الجبهة اليمنى التى تواجد فيها الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي.

وسدد حسين الشحات كرة خطيرة فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة الا أن الحارس البلعوطي أنقذها ببراعة.

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وفى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سجل حسين الشحات الهدف الأول بكرة طويلة تلقاها وسددها فى المرمى لتسكن الشباك ليفك الاشتباك مبكرًا .

بعدها حاول الأهلي تسجيل هدف ثاني لتسهيل المباراة عن طريق رأسية لعمرو السولية خرجت بعيدة عن مرمى البلعوطي فى الدقيقة السادسة. وفى الدقيقتين 11 و12 اهدر انبي فرصتين الأولى عن طريق أحمد شكرى من صتويبة نارية تصدى لها الشناوى بعدها كرة عن طريق محمد بسيونى الذى سدد كرة قوية كادت تدخل المرمى لولا براعة الشناوي مجددًا.

واصل انبي دخوله المباشر للمباراة بالضغط الأمامى على دفاعات الأهلي بحثًا عن خطأ يمنحهم التعادل حيث ظهر انبي أقوى من المارد الأحمر حتى الدقيقة 21 بعدها عاد الأهلى للهجوم بهجمة عن طريق تبادل الثنائي احمد فتحي وحسين الشحات لتخرج بعيدة عن المرمى، بعدها يقوم البلعوطي ابعاد كرة على رأس حمدى فتحي يحولها لركنية.

وفى الدقيقة 26 من عمر المباراة طلب على معلول احتساب كرة ضربة جزائ الا أن الحكم لم يحتسبها لعدم جديتها وذلك بعدما تلقى عرضية قوية من احمد فتحي من الجبهة اليمنى.

وشن الاهلى هجمة فى الدقيقة 28 الا ان التسرع فى انهاء الهجمة دفع اللاعبين للاستهتار أمام مرمى البلعوطى، بعدها أضاع أزراو ورمضان صبحي كرة خطيرة للغاية لتعزيز هدف التقدم.

بعدها بدأ النادي الأهلى فى تعزيز هجماته وشن الكثير منها الا أن الحارس البلعوطي كان له الدور الأكبر فى حماية عرين فريقه أمام حالة من الغضب بين الجماهير التى تواجدت بملعب المباراة نتيجة تسرع اللاعبين ، وفى الدقيقة 38 تصدى حارس انبي لتسديدة عمرو السولية ويبعدها عن مرماه.

وفى الدقيقة 40 حاول وليد ازارو تسجيل الهدف الأول تحولت الى ركنية بعدما تلقى عرضية من أحمد فتحي.