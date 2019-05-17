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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي

يواجه الأهلي فريق الإسماعيلي في العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ18 من الدوري المصري، في لقاء سينتظره محبو ومتابعو كرة القدم بشغف كبير خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها المسابقة هذا الموسم.

ويتنافس قطبا الكرة المصري بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث إنه من المحتمل أن يكون لقاء القطبين خلال الدور الثاني من عمر المسابقة يكون هو الحاسم والفاصل في تحديد هوية البطل.

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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

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