شكرا لقرائتكم أندية قسمي الثاني والثالث يطالبون اتحاد الكرة بزيادة الدعم إلى مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت أندية القسمين الثانى والثالث ، اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بزيادة الدعم المخصص لها سنويا إلى مليون جنيه لكل ناد. Advertisements وأبدت الأندية رفضها للمبالغ التى يخصصها اتحاد الكرة للأندية والتى تصل إلى 100 ألف جنيه سنويا، مطالبين بزيادتها إلى مليون جنيه لكل ناد. كانت الأندية عقد جلسة أمس مع أعضاء الجبلاية على هامش حفل الإفطار الذى دعا إليه محمود الشامى عضو مجلس الجبلاية السابق فى نادى بلدية المحلة.

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