الأهلى يواصل الاحتفاظ بقمة الدورى بهدفين فى انبي ويصل للنقطة 73...

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جدة - عمرو شويل الأهلى يواصل الاحتفاظ بقمة الدورى بهدف فى انبي ويصل للنقطة 73 حافظ الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره انبي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 30 لبطولة الدوري المصرى الممتاز.

تفوق المدير الفنى الأوروجوياني مارتن لاسارتى مدرب الأهلي خططيًا على نظيره على ماهر المدير الفنى لانبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني مروان محسن فى الوقت القاتل فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

واعتمد لاسارتى على تقدم الجبهتبين على معلول وأحمد فتحي ليحقق الزيادة العددية فى الهجوم معتمدًا على السرعات التى يتمتع بها اللاعبان لخطف نقاط المباراة وهو ما تحقق بالفعل بهدف مبكر.

الشوط الأول وتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 73 نقطة جمعهم من 31 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 23 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة. بدأت المبارة بضغط هجومى من النادي الأهلى عن طريق الجبهة اليمنى التى تواجد فيها الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي.

وسدد حسين الشحات كرة خطيرة فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة الا أن الحارس البلعوطي أنقذها ببراعة.

وفى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سجل حسين الشحات الهدف الأول بكرة طويلة تلقاها وسددها فى المرمى لتسكن الشباك ليفك الاشتباك مبكرًا .

بعدها حاول الأهلي تسجيل هدف ثاني لتسهيل المباراة عن طريق رأسية لعمرو السولية خرجت بعيدة عن مرمى البلعوطي فى الدقيقة السادسة. وفى الدقيقتين 11 و12 اهدر انبي فرصتين الأولى عن طريق أحمد شكرى من صتويبة نارية تصدى لها الشناوى بعدها كرة عن طريق محمد بسيونى الذى سدد كرة قوية كادت تدخل المرمى لولا براعة الشناوي مجددًا.

واصل انبي دخوله المباشر للمباراة بالضغط الأمامى على دفاعات الأهلي بحثًا عن خطأ يمنحهم التعادل حيث ظهر انبي أقوى من المارد الأحمر حتى الدقيقة 21 بعدها عاد الأهلى للهجوم بهجمة عن طريق تبادل الثنائي احمد فتحي وحسين الشحات لتخرج بعيدة عن المرمى، بعدها يقوم البلعوطي ابعاد كرة على رأس حمدى فتحي يحولها لركنية.

وفى الدقيقة 26 من عمر المباراة طلب على معلول احتساب كرة ضربة جزائ الا أن الحكم لم يحتسبها لعدم جديتها وذلك بعدما تلقى عرضية قوية من احمد فتحي من الجبهة اليمنى.

وشن الاهلى هجمة فى الدقيقة 28 الا ان التسرع فى انهاء الهجمة دفع اللاعبين للاستهتار أمام مرمى البلعوطى، بعدها أضاع أزراو ورمضان صبحي كرة خطيرة للغاية لتعزيز هدف التقدم.

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بعدها بدأ النادي الأهلى فى تعزيز هجماته وشن الكثير منها الا أن الحارس البلعوطي كان له الدور الأكبر فى حماية عرين فريقه أمام حالة من الغضب بين الجماهير التى تواجدت بملعب المباراة نتيجة تسرع اللاعبين ، وفى الدقيقة 38 تصدى حارس انبي لتسديدة عمرو السولية ويبعدها عن مرماه.

وفى الدقيقة 40 حاول وليد ازارو تسجيل الهدف الأول تحولت الى ركنية بعدما تلقى عرضية من أحمد فتحي.

الشوط الثاني وقبل ان يلفظ الشوط الأول نهايته أنقذ البلعوطي انفراد لحسين الشحات وسط حالة من الحزن للجماهير التى تمنى النفس بنتيجة كبيرة. فرط النادي الاهلي فى الاستحواذ لصالح انبي الذى قدم أداء مغاير لأحداث الشوط الأول بعدما تسيد الشوط الثاني من المباراة.

ورفض حكم المباراة منح اللاعب احمد رفعت ضربة جزاء بداعى ان اللاعب قام بالتمثيل وأشهر له البطاقة قبل لحظات من ضياع أزارو هدف محقق برأسية فى يد البلعوطي.

وباغت انبي نظيره النادي الاهلي فى الربع الرابع من عمر المباراة المقامة بينهما وشن العديد من الهجما على مرمى المارد.

وبدأ انبي الشوط الثاني من المباراة بهجوم ضاغط وسط تراجع من النادي الأهلي الذى تراجع بشدة أمام اندفاع انبي الهجومي، واستطاع محمد الشناوى انقاذ مرماه بالعديد من الهجمات التى لاحت أمام لاعبي انبي.

ومع الدقيقتين 50 و53 كان انبي سيكون الطرف الأخطر لولا براعة محمد الشناوى أمام عرضيات أحمد رفعت الساحرة لمحمد بسيونى الذى بادر باهدارها بغرابة شديدة.

وبالرغم من اقتراب المباراة للنهاية الا أن الفريقين تبادلا فى اضاعة الفرص السهلة خاصة لاعبو الأهلي الذين دفعوا أنفسهم للهجوم بفضل تواجد وليد سليمان وجيرالدو البديلين اللذين استطاعا أن يقدم عدد كبير من الهجمات لكنها لم تشفع لتعديل نتيجة المباراة.

واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة وسط ضغط للنادي الاهلي الذى فشل فى ترجمتها لأهداف فى الوقت الذى اعتمد فيه انبي على الهجمات المرتدة والتى ظهر خلالها احمد رفعت لاعب انبي بخطورة كبيرة على دفاع الاهلي.

ومع الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل مروان محسن الهدف الثاني والقاتل من تصويبة قاتلة من خارج منطقة الجزاء.