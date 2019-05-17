شكرا لقرائتكم انبي يبادل الأهلى الهجمات رغم هدف الشحات فى نصف ساعة أولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انبي يبادل الأهلى الهجمات رغم هدف الشحات فى نصف ساعة أولى واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تفوقه بهدفه نظيف أحرزه حسين الشحات فى النصف ساعة الأولي من المباراة المقامة أمام انبي .

بدأت المبارة بضغط هجومى من النادي الأهلى عن طريق الجبهة اليمنى التى تواجد فيها الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي.

وسدد حسين الشحات كرة خطيرة فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة الا أن الحارس البلعوطي أنقذها ببراعة.

وفى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سجل حسين الشحات الهدف الأول بكرة طويلة تلقاها وسددها فى المرمى لتسكن الشباك ليفك الاشتباك مبكرًا .

بعدها حاول الأهلي تسجيل هدف ثاني لتسهيل المباراة عن طريق رأسية لعمرو السولية خرجت بعيدة عن مرمى البلعوطي فى الدقيقة السادسة. وفى الدقيقتين 11 و12 اهدر انبي فرصتين الأولى عن طريق أحمد شكرى من صتويبة نارية تصدى لها الشناوى بعدها كرة عن طريق محمد بسيونى الذى سدد كرة قوية كادت تدخل المرمى لولا براعة الشناوي مجددًا.

واصل انبي دخوله المباشر للمباراة بالضغط الأمامى على دفاعات الأهلي بحثًا عن خطأ يمنحهم التعادل حيث ظهر انبي أقوى من المارد الأحمر حتى الدقيقة 21 بعدها عاد الأهلى للهجوم بهجمة عن طريق تبادل الثنائي احمد فتحي وحسين الشحات لتخرج بعيدة عن المرمى، بعدها يقوم البلعوطي ابعاد كرة على رأس حمدى فتحي يحولها لركنية.

Advertisements

وفى الدقيقة 26 من عمر المباراة طلب على معلول احتساب كرة ضربة جزائ الا أن الحكم لم يحتسبها لعدم جديتها وذلك بعدما تلقى عرضية قوية من احمد فتحي من الجبهة اليمنى.

وشن الاهلى هجمة فى الدقيقة 28 الا ان التسرع فى انهاء الهجمة دفع اللاعبين للاستهتار أمام مرمى البلعوطى، بعدها أضاع أزراو ورمضان صبحي كرة خطيرة للغاية لتعزيز هدف التقدم.

ويلتقى الأهلى نظيره انبي فى اطار المباراة المؤجلة بين الفريقين بالجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري.

ويدخل الاهلي لقاء الليلة متربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، حيث فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.