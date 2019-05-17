شكرا لقرائتكم هداف نهضة بركان يتحدى الزملكاوية: نحن الأقرب للتتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، إن الفريق المغربي قادر على التتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم على حساب نادي الزمالك.

أضاف كودجو خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف"، أن الفريق المغربي هو الأكثر انسجاماً، حيث إن لديهم جهاز فني قادر على التتويج بالبطولات، ولذلك هم الأقرب للفوز بلقب الكونفدرالية.

واختتم حديثه، أن وجوده على رأس هدافي الفريق وتألقه بشكل لافت للنظر خلال الفترة الاخيرة، ليس بسبب مجهوده فقط، بل بفضل زملائه في الفريق الذين دائماً ما يساندوه، لافتاً إلى أنه الآن لاعباً في فريق نهضة بركان ولازال لم يحسم بعد وجهته المقبلة.

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جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه فريق نهضة بركان يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، بينما مباراة العودة ستكون يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.