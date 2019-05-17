شكرا لقرائتكم هداف نهضة بركان يتحدى الزملكاوية: نحن الأقرب للتتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، إن الفريق المغربي قادر على التتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم على حساب نادي الزمالك.
أضاف كودجو خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف"، أن الفريق المغربي هو الأكثر انسجاماً، حيث إن لديهم جهاز فني قادر على التتويج بالبطولات، ولذلك هم الأقرب للفوز بلقب الكونفدرالية.
واختتم حديثه، أن وجوده على رأس هدافي الفريق وتألقه بشكل لافت للنظر خلال الفترة الاخيرة، ليس بسبب مجهوده فقط، بل بفضل زملائه في الفريق الذين دائماً ما يساندوه، لافتاً إلى أنه الآن لاعباً في فريق نهضة بركان ولازال لم يحسم بعد وجهته المقبلة.
جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه فريق نهضة بركان يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، بينما مباراة العودة ستكون يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر هداف نهضة بركان يتحدى الزملكاوية: نحن الأقرب للتتويج بالكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.