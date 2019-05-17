شكرا لقرائتكم انبي يباغت الأهلي هجوميا فى الربع الرابع من المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انبي يباغت الأهلي هجوميا فى الربع الرابع من المباراة باغت انبي نظيره النادي الاهلي فى الربع الرابع من عمر المباراة المقامة بينهما وشن العديد من الهجمات على مرمى المارد.

وبدأ انبي الشوط الثاني من المباراة بهجوم ضاغط وسط تراجع من النادي الأهلي الذى تراجع بشدة أمام اندفاع انبي الهجومي، واستطاع محمد الشناوى انقاذ مرماه بالعديد من الهجمات التى لاحت أمام لاعبي انبي.

ومع الدقيقتين 50 و53 كان انبي سيكون الطرف الأخطر لولا براعة محمد الشناوى أمام عرضيات أحمد رفعت الساحرة لمحمد بسيونى الذى بادر باهدارها بغرابة شديدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

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ويلتقى الأهلى نظيره انبي فى اطار المباراة المؤجلة بين الفريقين بالجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري.

ويدخل الاهلي لقاء الليلة متربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، حيث فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.