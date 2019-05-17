شكرا لقرائتكم شوبير: لا استثناءات من الجبلاية لأى ناد بإلغاء الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه لن يتم تقديم إستثناءات من الجبلاية لأي نادي متعلقة بإلغاء الهبوط فى أي من الأقسام الثلاث.

Advertisements

تابع شوبير خلال كلمته فى حفل منطقة الجيزة اليوم ، بعض الأندية طالبت بإلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز وهذا أمر صعب ، وعلى الجميع إحترام اللوائح الموجودة من بداية الموسم خاصة أن مثل هذه الأمور تؤثر على بطولة الدوري من جميع النواحي.

أضاف نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ، أن هناك الكثيرين يهاجمون اتحاد الكرة بسبب عدم تطبيق اللوائح و أننا غير محترفين ثم يطالبونا بمخالفة اللوائح ، مطالبا الجميع بالإلتزام باللوائح والقوانين.