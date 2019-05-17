شكرا لقرائتكم يد الأهلى يفوز على المقاولون بنتيجة 31 / 28... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 31 / 28 فى إطار أولى جولات الدور النهائى بدورى مواليد 2002 ،على صالة ميت عقبة .
كما تشهد نفس الجولة لقاء بين الزمالك و سبورتنج فى الحادية عشر مساءا على نفس الصالة التى استضافت لقاء الأهلى و المقاولون العرب .
تقام الجولة الثانية غدا الجمعة بمبارتين بين، الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع المقاولون العرب على صالة ميت عقبة.
بينما تقام الجولة الختامية السبت على صالة أكتوبر الدولية بين كلا من، سبورتنج مع المقاولون العرب والأهلى مع الزمالك.
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