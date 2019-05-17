شكرا لقرائتكم 75 دقيقة .. الأهلى يفرط فى الاستحواذ لإنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 75 دقيقة .. الأهلى يفرط فى الاستحواذ لانبي فرط النادي الاهلي فى الاستحواذ لصالح انبي الذى قدم أداء مغاير لأحداث الشوط الأول بعدما تسيد الشوط الثاني من المباراة.

ورفض حكم المباراة منح اللاعب احمد رفعت ضربة جزاء بداعى ان اللاعب قام بالتمثيل وأشهر له البطاقة قبل لحظات من ضياع أزارو هدف محقق برأسية فى يد البلعوطي.

وباغت انبي نظيره النادي الاهلي فى الربع الرابع من عمر المباراة المقامة بينهما وشن العديد من الهجما على مرمى المارد.

وبدأ انبي الشوط الثاني من المباراة بهجوم ضاغط وسط تراجع من النادي الأهلي الذى تراجع بشدة أمام اندفاع انبي الهجومي، واستطاع محمد الشناوى انقاذ مرماه بالعديد من الهجمات التى لاحت أمام لاعبي انبي.

ومع الدقيقتين 50 و53 كان انبي سيكون الطرف الأخطر لولا براعة محمد الشناوى أمام عرضيات أحمد رفعت الساحرة لمحمد بسيونى الذى بادر باهدارها بغرابة شديدة.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

ويلتقى الأهلى نظيره انبي فى اطار المباراة المؤجلة بين الفريقين بالجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري.

ويدخل الاهلي لقاء الليلة متربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، حيث فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.