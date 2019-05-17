ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وإنبي...

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث شهدت المسابقة إقامة مباراة واحدة بين الأهلي وإنبي، على ستاد "بتروسبورت"، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر المسابقة، والتى حسمها الأهلي بهدفين نظيفين.
ولازال أحمد علي مهاجم المقاولون العرب يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بفارق كبير عن منافسيه.
ترتيب هدافي الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري والأهلي يحقق فوزاً مهماً على إنبي
ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق إنبي بثنائية نظيفة ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.
أحرز حسين شحات الهدف الأول للنادي الأهلي بعد مرور 4 دقائق فقط من الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة طولية جعلته ينفرد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك ثم أضاف مروان محسن الهدف الثانى فى الوقت بدل الضائع.
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