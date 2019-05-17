شكرا لقرائتكم لقطة طريفة.. حكم مباراة الأهلى وإنبى يربط حذائه خلال سير اللقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في لقطة طريفة قام محمد عادل حكم مباراة الأهلى وإنبى، بربط حذائه خلال سير اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويتقدم الأهلى بهدف نظيف سجله حسين الشحات فى الدقيقة 4 وشهدت الفترة الأخيرة إثارة حول احتساب الوقت بدل الضائع وتحديده فى مباريات الدورى.

ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

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فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.