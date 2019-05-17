تعرف على موعد مغادرة صلاح للقاهرة...

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جدة - عمرو شويل يسافر محمد صلاح جناح ليفربول لإنجلترا الأحد المقبل للانضمام لتدريبات الريدز استعدادا للنهائي الأوروبي وذلك بعد وصوله للقاهرة لقضاء ثلاثة أيام بصحبة ابنته وزوجته مع والده ووالده بمنزله بالتجمع الخامس. كانت أسرة الدولى المصرى محمد صلاح سافرت إلى القاهرة لاستقباله بفيلا التجمع الخامس. Advertisements الجدير بالذكر أن صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالى برصيد 22 هدفا مناصفة مع زميله السنغالى ساديو مانى والجابونى أوباميانج. كما وصل صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الثانى على التوالى عقب تخطر فريقه برشلونة فى مواجهة الإياب التى لم يشارك فيها الفرعون.

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