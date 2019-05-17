شكرا لقرائتكم "الوش جنش والجسم صلاح".. آخر تقاليع حارس الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد الرحيم الشهير بـ "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، صورة مركبة بها وجهه على جسم نجم منتخب مصر محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى خلال مباراة الريدز أمام برشلونة فى لقاء العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا . Advertisements وعلق "جنش" على الصورة التى نشرها صفحته الشخصية عبر "تويتر"، بايموشن الضحك، حيث يغيب "جنش عن مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان فى المغرب.

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