شكرا لقرائتكم كوكا ومؤمن زكريا فى بتروسبورت لحضور مواجهة الأهلى أمام إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أحمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا الوطني ومؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي حرصا على التواجد، في مقصورة ملعب بتروسبورت لحضور مواجهة الفريق الأحمر أمام إنبي.
ويواجه الأهلي حاليا نظيره إنبي علي ملعب بتروسبورت في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ30 لبطولة الدوري العام.
ويدخل الأهلي لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.
فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.
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