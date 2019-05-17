شكرا لقرائتكم أجيري و أحمد ناجي يحضران ر مواجهة الأهلي وإنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمي على حضور مواجهة الأهلي وإنبي من مقصورة ملعب بتروسبورت.

ويواجه الأهلي انبي في تمام العاشرة مساء علي ملعب بتروسبورت في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ30 لبطولة الدوري العام.

ويدخل الاهلي لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

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فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.