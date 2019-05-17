شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: النادي الأهلي يعاني من عقم تهديفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال طه اسماعيل المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن فريق انبي أصبح يعتمد علي تشكيل ثابت في الفترة الأخيرة مما يصعب اللقاء علي الأهلي، موضحاً أن المارد الأحمر يعانى في الفترة الأخيرة من تسجيل الأهداف حيث أصبحت الفرص الضائعة آفة كبيرة في الفريق الأحمر.

و يوجه الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى العاشرة مساء اليوم الخميس، فريق إنبى على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدورى الممتاز.

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وأكد طه اسماعيل في الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت والذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير، أن التسجيل المبكر في لقاء الأهلي وإنبي يحسم الفائز بالمباراة ، مشيراً إلى أن خيار الرفاهية غير موجود عند الفريقين نظراً لموقفهما في جدول الدوري .

ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.