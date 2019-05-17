شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: اعملوا زى أوروبا وعوضوا الهابطين بـ30 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالاتحاد السكندرى إنه يجب تعويض ثلاثى الدورى المصرى الهابط إلى الممتاز "ب" بـ 30 مليون جنيه على طريقة أوروبا. أضاف صلاح الدين فى تصريحات إذاعية :" ربنا يكون فى عون الهابطين فى الدورى بالموسم الحالى خاصة أنهم تعرضوا للظلم. تابع صلاح الدين: "لا يوجد مبدأ تكافؤ الفرص فى الدورى خاصة أن الجولات الأخيرة فى الدورى لم تلعب فى وقت واحد".

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