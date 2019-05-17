شكرا لقرائتكم الأهلي يخطف المقعد الآسيوي والتعاون إلى المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبط الهلال آمال ضيفه الشباب في الحصول على مقعدٍ آسيوي بفوزه عليه 3-2، في حين خطف أهلي جدة المقعد الآسيوي بفوزه الكبير على ضيفه الاتفاق 5-صفر، وفاز التعاون على ضيفه الفيصلي 2-1، ضمن ختام منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 69 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن بطل الدوري النصر، وبقي الشباب على رصيده السابق 54 نقطة متراجعاً إلى المركز الخامس.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ضمن أهلي جدة المشاركة في الملحق الآسيوي عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 5-صفر.

واحتاج الأهلي 38 دقيقة حتى تمكن مهاجمه دجانيني تافاريس من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله سلمان مؤشر ليراوغ أكثر من مدافع ويسدد الكرة في الشباك.

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وفي الشوط الثاني سجّل الأهلي 4 أهداف أخرى عن طريق دجانيني تافاريس "50، 84"، والسوري عمر السومة "65"، وعبدالرحمن غريب "89".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة متقدماً الى المركز الرابع، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 33 نقطة في المركز 11.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم اختتم التعاون مشواره بالدوري بتحقيقه انتصار صعب على ضيفه الفيصلي 2-1.

وسجّل هدفي التعاون لاعبه السوري جهاد الحسين "36" والكاميروني ليندر توامبا "39"، وسجّل هدف الفيصلي لاعبه البرازيلي لويس غوستافو "45+5"، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 56 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 43 في المركز السادس.