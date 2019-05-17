قدامى الكرة الطائرة يستعرضون ذكريات الماضي في صالة الرمس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعيد قدامى الطائرة في منتخبنا الوطني ونادي الرمس الذكريات عندما يطلق الحكم صافرته إيذاناً ببداية اللقاء الودي الاستعراضي مساء اليوم بين الفريقين في صالة الرمس، وذلك ضمن بطولة المرحوم سالم محمد بن غردقة الرمضانية في نسختها الأولىن والتي تقام في نادي الرمس ضمن الفعاليات الرياضية في رمضان، والتي تتضمن أيضاً بطولة المرحوم عبدالله بن جمعة لكرة القدم.

ويتألف منتخب القدامى من نجيب بلال، جعفر الفردان، عارف رجب، محمد العطاس، إبراهيم خلفان، حسين الفردان، خالد وليد، عبيد الزعابي، علي الفردان، أحمد الفردان، فضلاً عن الإداري السابق خيري محجوب، بينما يضم فريق قدامى الرمس أحمد درويش، عبدالرحمن السبب، عبيد البريكي، راشد ربيع، علي السبب، أحمد العاجل، صالح علاو، عارف العاجل، إبراهيم يونس، جاسم العاجل، إبراهيم المناعي، أحمد بن جمعة، راشد علي بن ناصر، علي العاجل، عبدالله شويرب، عمر العاجل، بدر غردقة، إبراهيم كاسين.

ويتوقع مشاركة مجموعة من الإداريين القدامى في الإشراف والمتابعة وهم علي درويش، عبدالله البدو، عبدالرحمن غردقة، أحمد المنصوري، سالم العتيبي، أحمد اليعقوبي.

ووصف أحمد الحمر، عضو اللجنة المنظمة اللقاء الاستعراضي المقرر اليوم بأنه تتويج للجهود الكبيرة التي بذلت من اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس في تقديم مبادرات متميزة وضعت النادي أمام صورة مشرفة من التقدير، موضحاً أن لقاء اليوم في الكرة الطائرة فرصة مهمة لعشاق هذه اللعبة في استعادة الزمن الجميل.