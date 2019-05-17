غاريدو: العين يخسر.. والفوز بالخمسة مستحق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أبدى الإسباني خوان غاريدو، مدرب العين، سعادته البالغة بالنتيجة العريضة والأداء الرائع، الذي قدمه «الزعيم» أمام الوصل، وحصده النقاط الثلاث عن جدارة واستحقاق.

واحتل العين، المركز الثالث، مستغلاً تعادل الجزيرة والظفرة، ليقترب أكثر من ضمان مقعد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقال في المؤتمر الصحفي: «فرضنا أسلوبنا وشخصيتنا في أرضية الميدان منذ صافرة البداية وحتى النهاية، وكان اللاعبون في قمة تركيزهم ولم يرتكبوا الأخطاء في الخط الخلفي، بجانب ترجمة الفرص المتاحة أمامهم، وما أسعدني حقاً تنفيذ اللاعبين كل المطلوب منهم بعزيمة وإصرار وجدية بداية بالحارس خالد عيسى مروراً بلاعبي خط الظهر، وكذلك في الوسط والهجوم، الأمر الذي قادنا إلى الأداء الجيد و النتيجة الكبيرة».

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وأضاف: «نجحنا في تسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول من دون أن نستقبل أي هدف، حسمنا بها المباراة مبكراً، كما حافظنا على تركيزنا في الشوط الثاني، وحققنا المطلوب وهو الحصول على النقاط الثلاث، واقترابنا من تحقيق هدفنا بحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم».

وحول السر وراء العودة إلى سكة الانتصارات خلال الجولتين الماضيتين في الدوري، قال: «أعتقد أن السبب يعود إلى ثلاث نقاط مهمة، أولها اكتمال الصفوف وتعدد الخيارات، وهو ما لم يكن موجوداً في الفترة السابقة لظروف الغيابات، إما بداعي الإصابات، أو أسباب أخرى أحياناً، إضافة إلى أن اللاعبين الشباب كفلاح وليد وخالد البلوشي، قد اكتسبا خبرة اللعب في مسابقة الدوري، وأخيراً فقد كنا نرتكب العديد من الأخطاء، ولم نستغل الفرص المتاحة، وهو ما لم يحدث في المواجهتين الأخيرتين».

ومن جانبه، اعترف الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الوصل، بأنهم كانوا سيئين في الشوط الأول ولم يدخلوا أجواء المباراة نهائياً، لذلك استقبلت شباكهم هذه الأهداف العديدة، وقال: «يمكننا أن نقسم المباراة إلى شقين: شوط أول كنا فيه في غاية السوء، وثاني قدمنا فيه صورة جيدة، وقبل المباراة تحدثت إلى اللاعبين وأخبرتهم بأن المباراة ستكون في غاية الصعوبة وعليهم التركيز الكامل، خصوصاً في ظل غياب ما لا يقل عن 8 لاعبين عن الصفوف، وقد منحت الفرصة لبعض اللاعبين، لكن لم يكونوا في المستوى ولم يقدموا الإضافة المطلوبة، وهو ما كشف لنا التعرف إلى مستواهم».

وتابع: «النتيجة لا تعبر عن مستوانا الحقيقي، لكنها كشفت لنا عن ما يحتاج إليه الفريق للموسم القادم».