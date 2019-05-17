شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد: عودة الشارقة مكسب لكرة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019 للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 1996. وأكد سموه أن إنجاز نادي الشارقة جاء في ظل دعم ورؤية ملهمة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة واهتمامه الكبير لمسيرة تقدم قطاع الرياضة، الذي أثمر عن منجزات كبيرة وعودة مهمة لفريق الشارقة الذي استحق اللقب عن جدارة، بعد أن كان الطرف الأفضل بمستوياته الفنية المميزة وانتصاراته الكبيرة، ولفت النظر باستمرارية عروضه القوية منذ بداية الدوري وحتى الجولات الختامية. وأعرب سموه عن خالص تبريكاته وتهانيه لمجلس الشارقة الرياضي ولنادي الشارقة وشركة كرة القدم والجهازين الفني والإداري، واللاعبين، وجماهير النادي الرائعة التي تستحق الفرحة والاحتفال باللقب، بعد أن كانت الداعم الأول والمحفز للفريق لمواصلة مشوار الانتصارات حتى الختام. وقال سموه: نادي الشارقة كان نموذجاً مثالياً للفريق الطامح لاعتلاء القمة، بالتزامه الاحترافي وتماسك إدارته وجماهيره خلف الفريق، من أجل تحقيق تطلعات الإمارة والعودة من جديد لطليعة أندية الإمارات، مشيداً سموه بحسن تخطيط نادي الشارقة وثقتهم الكبيرة بالمدرب المواطن عبد العزيز العنبري الذي أصبح أول مدرب مواطن يحصد لقب الدوري، الأمر الذي يجسد كفاءة الكوادر التدريبية الوطنية ومدى قدراتها الكبيرة وتنافسها مع الخبرات التدريبية المشرفة على فرق دورينا والتي تمثل مختلف المدارس الكروية الأوروبية والعالمية. وأضاف سموه: فخورون بإنجاز الشارقة، وعودته من جديد للمقدمة تسعدنا وترفع سقف التنافس مع الفرق الأخرى في المواسم القادمة، وتدعم مسيرة تطور دوري الخليج العربي وكرة الإمارات بصفة عامة. القطامي: فوز زرع البسمة وكافأ النادي الأفضل دبي: مسعد عبد الوهاب تقدم حميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة باللقب، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أن فوز الشارقة باللقب مستحق ورسم البسمة والفرحة على جماهير الشارقة التي جاء اللقب ليكافئها على تفانيها في دعم ومؤازرة فريقها بكل قوة. وأضاف القطامي: «نبارك لمجلس إدارة نادي الشارقة، ولشركة كرة القدم بالنادي، وجماهير النادي بالفوز، كما نهنئ إدارة الفريق وجهازه الفني وعلى رأسه المدرب المواطن الكفء المتميز عبد العزيز العنبري الذي قاد الفريق لاعتلاء التتويج بجدارة، كما نبارك للاعبي فريق نادي الشارقة ونشيد بجهودهم وبما قدموه من عروض متميزة هذا الموسم، تكللت بتتويجهم بدرع الدوري واعتلاء منصة التتويج، والفوز ليس فوزاً لنادي الشارقة فقط، بل مكسب لكرة الإمارات لأنها المستفيدة من ارتفاع مستوى المنافسة والتنوع في حصد الألقاب». وتابع: «فوز الشارقة بالدرع، له وقعه الخاص، لأنه يعلن عودة الشارقة بعد 23 عاماً إلى التتويج بلقب الدوري واستمراره متصدراً قوياً لجدول الترتيب بأداء متميز، وهذا الإنجاز من شأنه رفع مستوى التنافس في البطولة، وبالتأكيد ستجني كرة الإمارات ثمار هذا التنوع للأندية في إحراز الألقاب». الرميثي: تأكيد لمكانة الشارقة العريقة رفع محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد امتداداً لمسيرة حافلة بالإنجازات، وتأكيداً لمكانة النادي العريق وجدارته بالفوز وحصد الألقاب. كما هنّأ مجلس الشارقة الرياضي على ما بذلوه من جهود مقدرة في متابعة ودعم الأندية بالشارقة، مشيداً بما قدمه نادي الشارقة من أداء متميز طوال فترة الدوري لهذا الموسم والذي عزز من مكانته بين نظرائه. الشمسي: الشارقة والعنبري علامة مميزة في الدوري قدم محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ بمناسبة تتويج فريق الشارقة بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، بالفوز على الوحدة (3-2) في الجولة قبل الأخيرة للمنافسة، رغم الظروف الصعبة التي واجهت الفريق بغياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين، وقال: إن الشارقة أثبت قدرته الكبيرة على تجاوز التحدي؛ من خلال العمل الذي قام به على مستويات عدة مرتبطة بالجوانب الفنية والإدارية.وأوضح الشمسي: إن ما حققه المدرب المواطن عبد العزيز العنبري من إنجاز دون اسمه في أنصع صفحات التاريخ وأكثرها شرفاً، وأرفعها مكانة، وهو يطرز اسمه بأحرف من ذهب كأول مدرب مواطن يتوج بلقب بطولة الدوري، الأمر الذي يجب أن يمثل دافعاً قوياً لبقية المدربين المواطنين. أحمد بن صقر: إنجاز يستحق التقدير هنأ الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس نادي الإمارات، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ بمناسبة الإنجاز المشرف لفريق الشارقة؛ بحصوله على لقب دوري الخليج العربي، بعد مرحلة صعبة من الصراع على اللقب بين أندية عدة، كما قدم التهنئة إلى إدارة الشارقة، والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني القدير عبد العزيز العنبري، واللاعبين والجماهير على الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى حسم الأمور قبل الجولة الأخيرة. وأضاف: يحق لنا أن نظهر مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجاز الذي حققه المدرب المواطن، واللاعب «الدولي» السابق عبد العزيز العنبري، والذي سجل اسمه بأحرف من ذهب كأول مدرب مواطن يتوج بلقب بطولة الدوري، الأمر الذي يعكس القيمة الفنية الكبيرة لهذا المدرب، والرؤية الإيجابية في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة وتجاوز التحديات الكبرى التي واجهتهم في الفترة الماضية من المنافسة. وأوضح الشيخ أحمد بن صقر: إن تجربة الشارقة في الوصول إلى لقب الدوري جديرة بالاهتمام في ظل المعطيات التي كانت متوافرة؛ رغم الضغوط التي واجهت الفريق خصوصاً إثر التراجع الذي رافقه في بعض المباريات على مستوى الأسابيع الأخيرة قبل اللقاء الحاسم أمام الوحدة في ظل غياب عناصر مؤثرة عن التشكيلة الأساسية. صقر القاسمي: سعادتنا لاتوصف رفع الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة الإنجاز الكروي الذي حققه نادي الشارقة. وأشاد بجهود مجلس إدارة نادي الشارقة وباللاعبين وجهودهم الكبيرة في تحقيق الإنجاز عن جدارة . وقال الشيخ صقر القاسمي: سعادتنا لا توصف بمثل هذه الإنجازات التي تسهم في تحفيز بقية الفرق واللاعبين لتقديم الأفضل. «الدراجات» يهنئ هنأ مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار، وأرسل برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الشارقة وشركة كرة القدم، عن جدارة واستحقاق، متمنياً للفريق ولكافة فرق النادي في مختلف الألعاب دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة. خالد المدفع: إضافة جديدة لإنجازات الشارقة رفع خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بمناسبة فوز نادي الشارقة الرياضي بدرع دوري الخليج العربي للمحترفين 2018-2019. كما تقدم المدفع بالتهنئة إلى مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والجهازين الإداري والفني واللاعبين في النادي على هذا الإنجاز الرياضي الرائع الذي عكس منهجية عمل متقنة ومنظومة فنية متكاملة، انتهجها نادي الشارقة وفق استراتيجية محكمة ودعم قيادي لا محدود. وأكد بأن هذا الفوز يعد امتداداً وتجديداً لسلسلة من الإنجازات الرياضية التي تضاف إلى رصيد رياضة الإمارات عامة والشارقة على وجه الخصوص. وختم بأن نادي الشارقة هذا الموسم خاض غمار المسابقة بكل ثقة، واضعاً نصب عينيه المركز الأول فحقق مراده واستحق التكريم والتهنئة، سيما وأن عودة نادي الشارقة إلى الواجهة من جديد، تثري دوري الخليج العربي وتساهم في دعم منتخباتنا الوطنية. عبدالغفار: بطل جديد ولقب جدير

أكد سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإضافة إلى متابعة وإشراف قيادة النادي كانت لها الأثر البارز وانعكاسها المباشر على استقرار الفريق الذي قاد إلى الأداء المتميز واستحقاق الفوز بلقب الدوري.

وهنأ عبد الغفار، اللاعبين ومدرب الفريق والطاقم الإداري على هذا الفوز المستحق، متوجهاً بالشكر إلى جميع فرق الدوري التي قدمت بطولة مميزة بروح تنافسية واحترافية ترتقي بكرة القدم الإماراتية، كما شكر الجماهير التي شاركت في نجاح البطولة.

وقال: «هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات الرياضة الإماراتية؛ حيث يبرز بطل جديد استحق الفوز بجدارة وعمل وفق منظومة متكاملة على نهج احترافي إداري وفني ورسم خططه في مسار مشاركاته بالمسابقات لحصوله على الإنجازات بما يدعم تطور مسابقات كرة القدم الإماراتية، ويعزز مكانتها».

وأضاف: «فريق نادي الشارقة أبهر الجميع خلال الدوري منذ بداية الموسم، وسطر أروع النماذج الفنية في الأداء والتناغم والانسيابية في الملعب التي ساهمت في تعزيز مكانته وتماسكه وحفاظه على اللقب حتى النهاية.

وأشاد بدور اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة دوري المحترفين ومجلس الشارقة الرياضي وكافة الفرق التطوعية التي ساهمت في تنظيم البطولة وإخراجها بالصورة المطلوبة».

ابن غليطة: دعم سلطان سبب طفرة الشارقة

تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمناسبة فوز فريق نادي الشارقة الرياضي بدرع دوري الخليج العربي للموسم 2018 -2019.

وثمن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للرياضة في الإمارة، مؤكداً أن دعم سموه المستمر السبب الرئيس في تقدم رياضة الشارقة وظهور المواهب في الألعاب الجماعية والفردية.

Advertisements

ولفت إلى أن التطور الذي شهده نادي الشارقة بعد الدمج سيعود بالنفع على عموم الحركة الرياضية في الدولة، وليس الشارقة وحدها، مشيراً إلى أن المنتخبات الوطنية لكرة القدم ستجني ثمار التقدم.

الظاهري: الشارقة استحق التتويج

عجمان: محمود شرف

هنأ عبدالله الظاهري عضو مجلس إدارة نادي عجمان، مشرف الفريق الأول ل«البرتقالي» فريق الشارقة، مؤكداً ان هذا الإنجاز الكبير الذي أتى بعد 23 سنة من الغياب لم يكن ليتحقق لولا دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ورأى الظاهري أن اللقب استحقه الشارقة عن جدارة، حيث تصدر «الملك» منذ الجولة الأولى، لذلك فإن صعوده إلى منصة التتويج كان مسألة وقت. وأشاد بما قدمه عبدالعزيز العنبري الذي كان صاحب بصمة فنية مميزة، وهو ما أكد أن المدرب المواطن بإمكانه النجاح متى أعطيت له الفرصة والصلاحيات.

محمد بن ثعلوب: استثمار رؤية سلطان الثاقبة

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، نادي الشارقة لفوزه بكل جدارة واقتدار بلقب بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، والذي يمثل استثماراً للرؤية الثاقبة والقرار التاريخي الحكيم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قبل عامين تماماً، والذي نص على دمج نادي الشعب الثقافي الرياضي ونادي الشارقة الثقافي الرياضي في كيان واحد يحمل اسم «نادي الشارقة الثقافي الرياضي»، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة في الإمارة، وتوحيد الجهود وتضافرها خدمة للرياضات والألعاب الجماعية والفردية كافة، والتي أتت آكلها بعد 23 عاماً بالفوز بدرع دوري الخليج العربي، وغيرها من ألقاب الألعاب الجماعية والفردية التي استحقها رجال الملك بكل جدارة واستحقاق منذ صدور القرار التاريخي الحكيم.

وأضاف: «لابد أن تمتد التهنئة والإشادة بجهد الرجال الذي صنعوا الإنجاز التاريخي للإمارة الباسمة وفي مقدمتهم الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وجهود مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء سالم عبيد الشامسي، ونائبه محمد بن هندي وبقية الأعضاء، وبصمة شركة كرة القدم برئاسة حارسنا الدولي المخضرم محسن مصبح، والكادر المساعد الكروي المساعد الذي يضم نجمنا الدولي السابق عبد العزيز محمد (عزوز)، وهو ما قاد «الملك» لمنصة التتويج بقيادة ابن النادي ومدربه الوطني عبد العزيز العنبري وطاقمه المساعد ولاعبي الفريق دون استثناء؛ لما بذلوه من جهد وعطاء في مشوار البطولة الصعب، فكان الإنجاز عظيماً مستحقاً بدعم الجماهير «الشرجاوية»، التي كان لها الأثر الطيب في تربعه على عرش أندية الدولة في أكبر منافسة كروية بفضل مؤازرته ودعمه وتشجيعه للفريق منذ انطلاقة المسابقة، والذي كان حافزاً للفريق البطل ومدربه دعماً لمشواره الكروي وتقديراً لجهوده على ما قدمه من عطاء متواصل منذ بداية الدوري وحتى لحظة التتويج بكل حماس وثقة وإصرار على الفوز، وتحقيق ذلك الحلم المستحق بقيادة المدرب الوطني المميز العنبري الذي أحدث نقلة في صفوف الفريق بعد سنوات عجاف، فكان الفوز رائعاً ومستحقاً».

عبد العزيز النعيمي: تتويج مستحق

خورفكان: نزار جعفر

أكد عبد العزيز النعيمي رئيس نادي خورفكان، أن الإنجاز الكبير الذي حققه فريق الكرة بنادي الشارقة في الظفر ببطولة دوري الخليج العربي عن جدارة واستحقاق، ومن قبله فريق خورفكان بطل الدرجة الأولى، يعد ثمار الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بالشأن الرياضي. وأضاف: «كما يحسب لإدارة النادي، على مابذلوه من جهود كبيرة طوال الموسم ومنحهم الثقة للمدرب الوطني فضلاً عن وقوفهم على كل مايحتاج إليه الفريق ودعمه حتى نال مايستحقه من تقدير».

محمد هلال: دافع لمزيد من الألقاب

بارك محمد هلال الحزامي القطب الشرقاوي والعضو السابق في مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الشارقة، الفوز الكبير والمهم الذي حققه الملك الشرقاوي عن جدارة واستحقاق بلقب بطولة دوري الخليج العربي لهذا الموسم، مشيراً إلى أن اللقب أسعد جماهير ومحبي نادي الشارقة الذين كانوا في شوق كبير لتحقيق مثل هذه البطولة المهمة والكبيرة.

واعتبر هلال الفوز بدوري الخليج العربي للمحترفين، أقل هدية نقدمها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لدعمه الكبير واللامحدود للرياضة والرياضيين.

وأشار إلى أن الفوز المستحق للملك سوف يساهم في خلق مزيد من التحدي للفريق والقائمين على الكرة في النادي لتحقيق مزيد من الألقاب التي يستحقها الفريق وجماهيره العريضة خلال المواسم المقبلة.

وأثنى هلال، على الجهد المميز للجهاز الفني بقيادة عبد العزيز العنبري.

هيرتوج: إنجاز كبير ونموذج مميز للأندية الأخرى

أبوظبي: ”الخليج 365”

وصف الهولندي داميان هيرتوج، مدرب الجزيرة، تتويج الشارقة بالدوري بعد فترة غياب طويلة وبالسيناريو المذهل بعد تشبثه بالصدارة منذ البداية، بالإنجاز الكبير، وبارك للشارقة الفوز بلقب الدوري، متمنياً أن يكون اللقب فأل خير على مردود الفريق في الفترة المقبلة.

وقال: «أبارك للشارقة وجهازه الفني والإداري وشركة كرة القدم تتويج النادي بالدوري الذي يعد إنجازاً كبيراً للفريق في المرحلة الحالية، وعودة حميدة إلى منصات التتويج».

وأضاف: «لم يأت تتويج الشارقة بدرع الدوري من فراغ، بل نتاج لجهد وعمل على مدار الموسم، وكلل بالنجاح في الختام، ما وجب علينا في الجزيرة أن نتقدم لهم بالتهنئة على نجاحهم الذي يعد نموذجاً يحتذى به من قبل بقية الأندية».

علي المدفع: مبروك للشارقة وجماهيره

أكد علي بن سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس نادي الشارقة للرياضات البحرية، سعادته بالفوز الكبير والمهم الذي حققه فريق الشارقة بالفوز بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم لهذا الموسم، معتبراً أن اللقب جاء في وقته، وتحقق بفضل الأداء المميز الذي قدمه الفريق على مدار الموسم الكروي، بدليل تصدره المسابقة من بدايتها حتى نهايتها، ولم يخسر سوى مباراة واحدة.

واعتبر علي المدفع أن دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وراء هذا التفوق، وهذا التميز الذي ظهر به فريق كرة القدم في النادي، وكانا وراء إنجازه المهم والغالي الذي يتوقع له أن يكون بداية لمرحلة من النجاح والتميز للكرة الشرقاوية.

وبارك المدفع للشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وزملائه أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس عيسى هلال، على الإنجاز الذي تحقق والذي كان بفضل دعم المجلس للرياضة..

سالم حسن: «الملك» نال اللقب دون مقاومة

أبوظبي: محمد مصطفى

أبدى سالم حسن، مشرف فريق الكرة بنادي الظفرة، سعادته وأسفه في آن معاً، عقب فوز الشارقة للقب دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن عودة الشارقة للبطولات أمر مفرح، لكن الضعف الذي لازم الدوري طوال الموسم يدعو للأسف، وقال: عودة الشارقة للفوز بالبطولات، أمر طيب، الشارقة فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن المؤسف عودة فريق واحد وغياب البقية، هذا يجعلنا ننهي الموسم بدون فائدة فنية حقيقية، وجهة نظري أن الدوري كان ضعيفاً جداً هذا الموسم، لعدم وجود أي منافسين، ماعدا في الأمتار الأخيرة، حيث حاول فريق شباب الأهلي دبي التمسك بالأمل في الفوز بالدوري ولكن كان ذلك بعد أن أصبح الدوري محسوماً بنسبة 99.9% لمصلحة الشارقة، أيضاً عودة الشارقة وغياب بقية الأندية وفقدان كل الفرق للطموح والرغبة في الفوز بالبطولة، كان أمراً معيباً للدوري هذا الموسم، الإثارة الأخيرة كانت عقب فوز الوصل على الشارقة ومن ثم أتت بعدها مواجهة الوحدة، غيرها لا توجد أي إثارة أو جمال في الدوري.

وأكد: «أتمنى من نادي الشارقة أن يكسر القاعدة ويواصل الموسم القادم في المنافسة ليمنح الدوري طعماً جميلاً».

بدر طبيب: العنبري أنصف المدرب المواطن

رأس الخيمة: علي البيتي

أشاد المدرب بدر طبيب، بعبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، وقال: إنه مصدر فخر لكل مدرب مواطن، وقال: أعتقد أن فوز الشارقة بالدوري مع العنبري من شأنه تغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة، فهناك اعتقاد بأن البطولات مرتبطة فقط بالمدربين الأجانب، والعنبري أكد أن المدرب المواطن يستطيع تحقيق الإنجازات إذا وجد الإمكانات والعوامل المساعدة، وأعتقد أنه أوصل رسالة مهمة،وأتمنى أن تتغير صورة المدرب المواطن في عيون بعض الإدارات التي تلجأ للأجنبي بالمطلق وتراه الأفضل.

وأضاف: العنبري توافرت له أجواء جيدة، ووجد دعماً كبيراً من إدارة النادي ومن إدارة شركة كرة القدم بالنادي، ولا شك أن وجود سالم عبيد الشامسي وهو لاعب سابق، ووجود محسن مصبح النجم الكبير ساعدا العنبري كثيراً، وهو أيضاً استغل الفرصة. وذكر طبيب أن من عوامل تفوق الشارقة في هذا الموسم إلى جانب الاستقرار والإمكانات الجيدة نجاح الفريق في التعاقد مع لاعبين على مستوى عال صنعوا الفارق.

ماجد سالم: الشارقة تحدى نفسه

أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد ماجد سالم، مدرب الوحدة السابق، أن الشارقة بالإنجاز الذي حققه بعد غياب 23 عاماً عن منصات التتويج كسب التحدي مع نفسه قبل أن يكسب التحدي مع المنافسين، مشيراً إلى أن الملك خدم نفسه بنفسه، ولم يتسفد من هدايا الآخرين وكسب التحدي.

وقال سالم: أهنّئ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على فكرة الدمج أولاً، ثم الإنجاز ثانياً.

وأشار إلى أن الدمج جعل الجميع في إمارة الشارقة يتوحد خلف الفريق، مبيناً أن التجديد للمدرب العنبري ومنحه الثقة أسهم في الاستقرار والتفاف اللاعبين حوله.

وأكد إلى أن إدارة الشارقة استطاعت تكوين فريق قوي من القاعدة الموجودة من الشباب، مثل محين خليفة و سيف راشد، إضافة إلى استقطاب الحارس عادل الحوسني ومحمد الشحي، فضلاً عن الرباعي الأجنبي المميز.

وأوضح أنه أعجب جداً بالعمل الذي قام به العنبري، من خلال معرفته بإمكانيات فريقه.