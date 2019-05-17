أروابارينا: لاعبو شباب الأهلي يستحقون التهنئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

هنأ الأرجنتيني رودولفو أروابارينا نادي الشارقة بفوزه بلقب دوري الخليج العربي.

وقال أروابارينا عقب فوز فريقه على ضيفة بني ياس 4-1 والاكتفاء بالمركز الثاني: أهنئ فريق نادي الشارقة على لقب البطولة المستحق، كما أهنئ لاعبي فريقي على جهودهم الكبيرة التي بذلوها وتحملهم المسؤولية حتى آخر لحظة قبل حسم الشارقة لقب الدوري، كما أهنئ اللاعبين بالفوز على فريق بني ياس بنتيجة كبيرة، وفي الشوط الثاني الذي لعبنا فيه على الهجوم من المساحات في ظهر المدافعين، واللعب كان مفتوحاً ونستحق الفوز، وقد طلبت من اللاعبين غلق المساحات في الشوط الثاني واستحوذنا وهاجمنا كما أن بني ياس لاحت له فرص كثيرة، وباقي مباراة واحدة ينبغي أن نخوضها بنفس الأهمية وبكل الاحترام للمنافس، ثم نطوي صفحة دوري هذا الموسم، لنبدأ في الإعداد للموسم المقبل وأمورنا جاهزة وتم ترتيب فترة الإعداد، ولدينا اجتماع مع مجلس الإدارة لبحث شؤون الفريق واللاعبين وأحتاج إلى رؤية بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم خلال الموسم لأنهم يمثلون أهمية بالنسبة للفريق، كما سنتحدث عن فترة الإعداد للموسم القادم وتجهيز المعسكر الخارجي وكل الأمور المتعلقة بالموسم القادم. من جهته، قال الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب بني ياس: «أنا سعيد بأداء فريقي أمام شباب الأهلي، وكان نداً رغم أننا استقبلنا 4 أهداف، وقد صنعنا فرصاً كثيرة للتسجيل لكننا لم نترجمها إلى أهداف».

وعن رأيه في محصلة بني ياس هذا الموسم قال: «الفريق أدى موسماً جيداً ومن المكاسب أننا صنعنا فريقاً جيداً، والكل يتحدث عن بني ياس باحترام ويحسب له ألف حساب».