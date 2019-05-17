دبا الفجيرة يهزم كلباء ويعزز آمال البقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا دبا الفجيرة آماله بالبقاء في دوري الخليج العربي بعد فوزه على مضيفه اتحاد كلباء 3-1، وخسارة الإمارات أمام عجمان 1-4، والفجيرة أمام النصر صفر-3 أمس في المرحلة الخامسة والعشرين، قبل الأخيرة من ختام البطولة.

بقي دبا الفجيرة في المركز الأخير برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الإمارات والفجيرة (18 نقطة لكل منهما).

ويلعب في الجولة الأخيرة من الدوري، دبا الفجيرة مع بني ياس، وشباب الأهلي مع الفجيرة، والإمارات مع الشارقة.

في ملعب كلباء، افتتح كلباء التسجيل عبر الفرنسي جيوفاني سيو في الدقيقة 24، لكن الأردني يوسف الرواشدة أدرك التعادل في الدقيقة 39، قبل أن يسجل المغربي إدريس فتوحي الهدف الثاني في الدقيقة 63، والبرازيلي ديوغو داسيلفا الثالث في الدقيقة 93.

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وحقق عجمان فوزاً كبيراً على الإمارات 4-1 في استاد راشد بن سعيد، وسجل لعجمان حسين عبدالرحمن (62) وحسن زهران (65) وحسن عبدالرحمن (78) والسنغالي تيام (87)، وللإمارات سعد سرور في الدقيقة 85.

ورفع عجمان رصيده إلى 34 نقطة واستعاد المركز السابع، كما انه حقق أفضل رصيد في تاريخه في دوري الخليج العربي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق، عندما حصد 31 نقطة في موسم 2011- 2012، واحتل وقتها عجمان المركز السابع من بين 12 فريقاً، كما هو مكانه في الموسم الحالي لكن بين 14 فريقاً.

وفي ملعب الفجيرة، فاز النصر على الفجيرة 3-صفر، وسجل ل«العميد» الإسباني الفارو نيغريدو(67) ومحمد العكبري( 72) ومسعود سليمان(93).

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة وأصبح ثامناً.