29 نقطة في الإمارة الباسمة و27 خارجها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ فريق الشارقة رحلة الوصول إلى الدرع من «ملعب حمدان بن زايد»، ليهزم الظفرة برباعية نظيفة، وليوجه الرسالة الأولى إلى المنافسين بأنه يمتلك قوة وقاعدة هجومية سيعول عليها كثيراً.

وكان اللافت في رحلة الكوماندوز الملكي نحو الوصول إلى اللقب، تألق وتميز الفريق خارج أرضه، حين نجح في حصد 27 نقطة من 12 مباراة لعبها حتى الآن (تبقت للفريق مباراة واحدة أمام الإمارات في المرحلة الأخير).

وتساوى عدد الانتصارات للفريق على أرضه وخارج «استاد خالد بن محمد» بنفس الرصيد 8 انتصارات، بينما حصد 29 نقطة على أرضه وبين جماهيره من 13 مباراة، بعدما عرف التعادل 5 مرات.