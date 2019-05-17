شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا بج 3» يتوج ببطولة كرة السلة 3×3 بدورة ند الشبا الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أسدل الستار، مساء أمس الأول، على منافسات النسخة الثانية من بطولة كرة السلة 3×3 ضمن النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 24 مايو/ أيار الجاري.

يعد الحدث الأضخم من نوعه على مستوى تنوع الألعاب الرياضية بواقع 13 لعبة، وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

قام بتتويج الفرق واللاعبين الفائزين بالألقاب والمراكز الأولى الثلاثة، صلاح أمين رئيس اللجنة التنفيذية بالدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالدورة، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الشريك الاستراتيجي للدورة، وعائشة الجسمي مديرة الفعالية، ومحمود بسيوني ممثل بوكاري سويت الشريك الداعم للدورة، وعدد من الشخصيات، وممثلي الرعاة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق «ذا بج 3» بكأس البطولة لفئة الرجال، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «بل أبوف أوول» بنتيجة 19-11، وجاء فريق العميد في المركز الثالث بعد فوزه على فريق الهيبة 21-12 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفاز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس بطولة السيدات، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «أند ون» بنتيجة 13-6، فيما أحرز المركز الثالث فريق شيفروليه بعد فوزه في مباراة المركزين الثالث والرابع على فريق سوس إيسترن تيم 7-6.

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أعربت عائشة الجسمي عن سعادتها بالختام المبهر على المستوى الفني، وارتفاع مستوى الفرق المشاركة في البطولة والذي اختلف عن الموسم الماضي.

وقالت: برغم أن الجماهير لم تكن تعرف المكان بشكل جيد في بداية البطولة، فإنها تواجدت في المدرجات، وشجعت بحرارة في النهائيات، وحرصنا أن نجمع كل النهائيات في يوم واحد من أجل أن يكون الختام مبهراً، ويتم تكريم كل الفرق المشاركة، بجانب أننا حرصنا على تقديم جوائز للجمهور، ومشاركتهم في الفعاليات، وهو ما كان له رد فعل إيجابي من الجميع.

وأضافت: أن النجاحات التي حققتها النسخة الثانية سيكون لها تقييم من أجل السير في نفس الاتجاه في النسخة الثالثة، كما أننا سندرس إمكانية استمرارها في نفس المكان من عدمه، أم نبحث عن واجهة سياحية جديدة في دبي.

قال صلاح أمين، رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا الرياضية: النسخة الثانية من كرة السلة 3×3، حققت الهدف الذي رسمناه، خاصة أن النسخة الأولى كشفت لنا الإقبال الكبير على اللعبة، باعتبارها من الألعاب الشعبية والمجتمعية، واخترنا إقامتها في حي دبي للتصميم؛ حيث تتواجد الملاعب، وأيضاً أماكن للجمهور ولا يوجد زحام، والوصول إليها سهل، كما أن البطولة أزاحت الستار عن نجوم واعدين في كل الفئات، وكانت هناك مستويات عالية، وستكون هذه البطولة ضمن بطولات الدورة في العام المقبل بعد النجاحات التي حققتها.

قاد جلال الصيادي فريقه «السعودية للسياقة» لتحقيق فوز ثمين على فهود زعبيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كرة الصالات، وسجل الصيادي هاتريك، فيما جاءت أهداف فهود زعبيل عن طريق البرازيلي ويليام ناسيمنتو (فاسورا)، ومواطنه رنجال، وفي مباراة أخرى فاز فريق إف 16 على فريق الفاكتوري بنتيجة 3 - 1.

وفي مباراة ثالثة استهل الطاهر مشواره بتحقيق فوز ثمين على البحري بنتيجة 4-2، وذلك في أولى مباريات المجموعة الثانية التي انتهت في ساعة متأخرة ليلة أمس الأول.