شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري: الاتحاد حريص على إنجاح البطولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لبطولة زايد الرياضية حتى وصلت للنسخة 23.
وأشار الظاهري إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم الهاشمي، حريص على أن يكون من الشركاء الفاعلين في جميع البطولات، التي تنظم في رمضان، ولاسيما بطولة زايد الرياضية التي باتت من أجندة الاتحاد.
ووجه نائب رئيس الاتحاد، الشكر للجنة العليا، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي وفريق العمل على المجهودات الكبيرة التي يبذلها لإنجاح الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، من خلال العمل الدؤوب قبل وأثناء انطلاق الكرنفال الرمضاني، واحتضانه جميع الرياضات تحت مظلة واحدة.
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