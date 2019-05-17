«أفوك إيلايت» يتوج بلقب منافسات سيدات الكرة الطائرة

توجت شيخة الكعبي الرئيسة التنفيذية لنادي ضباط القوات المسلحة، عضو اللجنة المنظمة، أفوك إيلايت بكأس منافسات السيدات، ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية، والتي ينظمها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

أسدل الستار على منافسات السيدات للكرة الطائرة وسط حضور إداري وجماهيري كبير احتشد لمتابعة النهائي الذي جمع فريقي أفوك إيلايت وإسبريا فولي، ونجح الأول في خطف اللقب والميداليات الذهبية، بعد أن حقق فوزاً صعباً على إسبريا فولي بشوطين دون رد، أنهى الأول متقدماً ب 25 نقطة مقابل 17، ثم حسم الثاني والمباراة ب 25 نقطة مقابل 21، ليتوج باللقب بعد مشوار مميز.

وأكدت شيخة الكعبي الرئيسة التنفيذية لنادي ضباط القوات المسلحة، عضو اللجنة المنظمة للبطولة أن النسخة الثالثة والعشرين من بطولة زايد الرياضية تحقق نجاحاً باهراً، وتؤكد تميزها وتفردها، استمراراً للنجاحات التي حققتها على مدار 22 سنة ماضية، مشيرة إلى أن البطولة دائماً تأتي على قدر عظمة الاسم الذي تحمله، وهو اسم غالٍ على قلوب الجميع.

وثمنت الرعاية المتواصلة والدعم الكبير الذي أولاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمسيرة البطولة، والذي كان له الأثر الأكبر في النجاحات غير المسبوقة التي حققتها طوال سنوات طويلة، وأهم أسباب نجاح البطولة، إضافة إلى سعي اللجنة المنظمة للتميز ووضع بصمة جديدة في كل نسخة، مشيرة إلى أن البطولة تكتسب مع كل موسم مكانة أكبر في المنطقة والعالم بفضل دورها الرائد في دعم الحركة الرياضية والمنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب.

تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات بطولة الجوجيتسو للمحترفين من دون البدلة في الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة، ويشارك 360 لاعباً من أبرز نجوم اللعبة في الإمارات و20 دولة، وتنظم البطولة تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

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وتقام البطولة من دون بدلة على مدار يومين، وخصص اليوم الأول من البطولة اليوم لمنافسات الحزام الأزرق فقط لكل الإعمار للأوزان 46، 50 و55 60 و66 و73 و81 و94 كجم، وتختتم البطولة غداً بمنافسات الحزام البنفسجي والحزام البني والأسود لوزن 77 و 110 كجم، وسوف تبدأ إجراءات الوزن من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة بمقر نادي الضباط، على أن تنطلق المنافسات في الساعة التاسعة مساء.

كما تشرف على البطولة لجنة إدارية وفنية من اتحاد الجوجيتسو، برئاسة عبدالله الزعابي، وتدار منافسات البطولة بطاقم تحكيم من اتحاد اللعبة، يعتمد القانون الدولي للعبة بحكام محليين من جنسيات مختلفة.

استمرت إثارة منافسات كرة قدم السيدات في اليوم الثاني على التوالي بتحقيق نتائج ثقيلة في المباريات الست التي أقيمت، حيث تفوق فريق أهلي سداب بسباعية نظيفة على حساب المدفعجية، بينما تعادل فريق تيكي تاك مع رويال ج بهدف لكل منهم، وفي المباراة الثالثة تغلب فريق رويال أ بستة أهداف مقابل لا شيء على حساب ريجينال، وانتصر الميهال على فاير بولز بنتيجة 3-0، وانتصر الميهال أ على فريق التحديث بثنائية، بينما حقق رويال ب الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على حساب هانوفر.

الزعابي: إعداد للاستحقاقات المقبلة

أكد عبدالله الزعابي رئيس لجنة الجوجيتسو في بطولة زايد الرياضية الرمضانية أن اتحاد الجوجيتسو يحرص على المشاركة في بطولة زايد الرياضية التي تعد من أعرق البطولات الرمضانية في الدولة، وفي بطولة ند الشبا، مبيناً أن ذلك أصبح جزءاً من مساهمة الاتحاد في إثراء النشاط الرياضي الرمضاني، وإعداد لاعبي المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آسيا في منغوليا في يوليو المقبل.