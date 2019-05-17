«اللواء» الزري يعانق «النقيب» العنبري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كم كان المشهد رائعاً ومؤثراً ومعبراً عن الانتماء الحقيقي والتعاطف الكبير الذي حظي به المدرب عبدالعزيز العنبري، عندما فاضت دموع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الذي شق الصفوف، فنزلت منه دموع الفرح لحظة وصوله إلى دار النادي.

وتقدم اللواء الزري لمعانقة زميله في العمل الشرطي المدرب نقيب الشرطة عبدالعزيز العنبري، ولم يتعامل الزري مع العنبري تعامل قائد مع ضابط، بل تعامل معه كزميل في العمل الشرطي، وظل يردد في تصريحاته عبارة «زميلنا في العمل الشرطي ونتمنى له التوفيق والسداد ونتمنى لفريقنا التوفيق وحصد الدرع السادسة لقلعة الملك».

وحرص الزري على رفع التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإدارة النادي ومحبي نادي الشارقة.

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وقال سيف الزري «نادي الشارقة حقق الإنجاز عن جدارة وكان طبيعياً وعادياً أن يفوز الملك بالبطولة لأنه متصدر من بداية الموسم فضلاً عن كونه فريقاً صاحب بطولات».

وتابع «العنبري يعتبر مثالاً يحتذى به في في التعامل الراقي والعمل الفني المميز من خلال قيادته لدفة الإدارة الفنية للفريق، هذه البطولة أعادت الذكريات الجميلة الماضية وتذكرت أيام كنت لاعباً وحققنا البطولة مع المدرب التونسي مراد محجوب (موسم 1986-1987)».

وأكد الزري: لم يساورني أدنى شك بأن الشارقة لن يتوج في هذا الموسم لأنه يمتلك فريقاً مميزاً وكبيراً، فقط كنا نخشى على اللاعبين من الضغوط، فنحن مضغوطون ونحن في الخارج، فكيف يكون حال اللاعبين؟

وأكد الزري أن المدرب العنبري تعامل مع المباراة الأخيرة بذكاء ووظف اللاعبين بصورة ممتازة واحتفظ بالتوازن في التشكيلة.