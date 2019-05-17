«إي بي إل جروب» يواجه «سبورت فور أول».. وخورفكان مع الحمرية

تشهد ساحة النسخة الرابعة من بطولة قناة الشارقة الرياضية الرمضانية، مساء اليوم، مواجهتي «إي بي إل جروب» و«سبورت فور أول»، وخورفكان مع الحمرية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي، وتعتبر النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية التي تتواصل هذه الأيام في صالة نادي الشارقة في الحزانة، من النسخ المميزة من حيث استقطاب النجوم المميزين في اللعبة من جميع أندية الدولة.

هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الهولنديين من أصول مغاربية، وعلى رأسهم عادل الزوثاني، نجم منتخب هولندا السابق، وزميله المغربي خالد حمداوي، مدرب فريق «إي بي إل»، وشباب الأهلي وسفيان المسرار وبلال بقالي، وهناك لاعبون من المنتخب المصري، وهم: المعتز بالله عبد السميع، ومحمد عبد الحميد، وعصام علاء، والمدرب عبدالله عبد الباسط محلل البطولة، ومدرب شباب الأهلي بطل ثلاثية الموسم، وضمت البطولة لاعبين من أندية دوري الخليج العربي، أبرزهم مطر محمد لاعب نادي عجمان، وماجد سرور لاعب نادي الشارقة، ومانع سعيد لاعب نادي كلباء، و4 لاعبين دوليين من المنتخب الإيراني، ويشكل اللاعبون البرازيليون الأغلبية العظمى من المحترفين قادمين من البرازيل، أبرزهم النجم المميز باسورا بطل ثنائية دورة ند الشبا الرياضية والشارقة الرياضية في الموسم الماضي، إضافة إلى لاعبين من البرتغال وإسبانيا وهولندا وثلاثي المنتخب الكازاخستاني، واللاعب السوداني مصعب بابكر الذي يلعب في نادي اتحاد كلباء.

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أما في ما يتعلق باللاعبين المقيمين فهناك مجموعة ممتازة من اللاعبين المميزين فرضوا وجودهم في الساحة، ومن أبرز نجوم الدوري، محمد عبيد وجابر محمد يوسف وصبري جميل وعبدالكريم جميل وطاهر حسن وراشد الهنائي وهاشم زراع وحسين مال الله واحمد جاسم الحمادي هداف خورفكان، ومحمد بشر وعمر عبدالستار الفهيم وعيال كرمستجي وهلال الجابري، ولاعبو فريق نادي الحمرية. في مشهد رياضي، وإنسانيّ، يدلّ على حرص قناة الشارقة الرياضية على استقطاب المواهب، وإشراك العناصر الرياضية المتميزة في الأحداث الرياضية التي تنظمها، ضرب فريق «الوحدان» الوافد الجديد للدورة مشهداً اتسم بالأمل والإصرار على بلوغ الأهداف، بعد مشاركته المشرّفة في منافسات الدورة بتشكيلة تضم ثلاثة لاعبين من ذوي الإعاقات السمعية.

ورفع لاعبو فريق «الوحدان» الذي تسلّح في هذه الدورة بالعزيمة والإصرار، شعار «لا هزيمة مع العزيمة»، مسجلاً مشهداً كروياً مبهراً تقوده نخبة من اللاعبين الذين يسيرون جنباً إلى جنب مع زملائهم الثلاثة إسماعيل مالك، ومهدي فرج الله، ووليد خالد، بروح رياضية عالية، وشغف كبير للظفر بالمنافسات، فالتعاون المثمر، والزمالة الحقيقة هي روح هذا الفريق، والسمة الأساسية التي تميّزه عن غيره من الفرق المشاركة، فما بين تمريرة وأخرى، هناك نظرات كثيرة وكبيرة يتبادل بها اللاعبون الكلام من دون نطق، شغف يقودهم نحو التجانس والانسجام على أرضية الملعب، فتتشكل لوحة كروية تعاونية تحتذى.

وحول مشاركته في المنافسة يقول اللاعب إسماعيل مالك: المشاركة بحد ذاتها في هذه البطولة أمر غاية في الأهمية، سواء على الصعيد البدني، أو الفني، وللأسف لم نستطيع الوصول إلى مرحلة الدور ربع النهائي، لقد تواجهنا مع لاعبين مميزين، وبلا شك الإعاقة لا تثنينا عن تحقيق الأهداف والطموحات الكروية طالما أنك تمتلك الشغف والعزيمة والإصرار، امتلكنا ما كان يجعلنا قادرين على الوصول إلى المرمى، وتسجيل الأهداف، والظفر بالبطولة، هذه العزيمة تجعلك قادراً على تخطي كلّ شيء.