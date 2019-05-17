عبيد الشامسي: دعم سلطان ورؤيته أثمرا لقباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى عبيد الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس اللجنة القانونية، أن الفوز بلقب دوري الخليج العربي للمرة الأولى في زمن الاحتراف هو هدية متواضعة من أسرة النادي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو ولي العهد.

تابع الشامسي: لا شك أن كل النجاحات التي حققها النادي هي ثمار الدعم والتوجيه الذي نحظى به من قبل الرجل صاحب الأيادي البيضاء صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي العهد وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

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وأضاف: أسرة نادي الشارقة عملت بجد واجتهاد، ولم يبخل أي فرد بالقيام بدوره على أكمل وجه، حتى ترجم هذا العطاء والدعم، وهذا الجهد إلى إنجاز أول في عصر الاحتراف.

وتابع: لا بد أن نشيد بالدور الكبير الذي قام به المدير الفني المواطن عبد العزيز العنبري الذي نفخر به كخامة وطنية تدريبية نجح في الوصول إلى منصة التتويج عن جدارة واستحقاق، لينال اللقب لاعباً ومن ثم مدرباً، وهو إنجاز يحسب له، كما لا بد أن نشيد بعطاء والتزام اللاعبين، وتحملهم للضغوط الكبيرة التي عانى منها الفريق، لاسيما أن الملك استطاع التربع على القمة منذ الجولة الأولى حتى يوم الختام، وهذا إنجاز يحسب للاعبين ولدورهم الكبير، كما لا يمكن أن نغفل الدور المميز للاعبين الأجانب الذين شكلوا السند والدعامة الكبيرة، فلعب كورونادو أكثر من دور فوق المستطيل الأخضر، كما أسهمت أهداف ويلتون وتحركات منديز في صنع هذا الإنجاز، ولا أن نغفل التأثير الذي حدث على الفريق بسبب غياب النجم الأوزبكي شوكوروف الذي كانت إصابته ضربة موجعة بلا شك، لكن البدلاء نجحوا في تعويض هذا الغياب.

وزاد: لا ننسى الدور الكبير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشركة كرة القدم، على الدور الذي قام به كل فرد منهم من أجل رسم هذا الإنجاز وتحويل حلم الفوز إلى لقب سيبقى خالداً في الذاكرة، أما الشكر الكبير، فقد توجه به الشامسي إلى جماهير النادي على وقفتهم الكبيرة ودعمهم ومؤازرتهم اللامحدودة للاعبين في كل مواجهة داخل أو خارج ملعب الفريق، حيث شكلت وقفتهم خلف اللاعبين وتحفيزهم ومؤازرتهم، علامة فارقة في مدرجات المسابقة هذا الموسم.