نجوم الإمارات يبدأون مشوار مونديال الفورمولا 1 اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ حامل لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 فريق أبوظبي مشواره اليوم في المنافسة من خلال ثانية جولات ومحطات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تستضيفها مدينة بورتيماو البرتغالية للمرة السابعة عشرة في تاريخ المدينة، وذلك بمشاركة محترفي الرياضة لهذا الموسم، والذي يبلغ عددهم 18 زورقاً في منافسة قوية وحادة على لقب ثانية جولات الموسم، ويحمل فريق أبوظبي بزوارقه 1 و2 الطموح الإماراتي في أن يحافظ على لقب البطولة للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السابعة في تاريخه.

يشارك فريق أبوظبي في موسم استثنائي وقوي في 2019 بعد أن عصفت بالجولة الأولى والماضية والتي أقيمت في مدينة الدمام بالسعودية الأجواء المناخية لكي تلغي سباق الجولة الأولى، وتقام من دون أي نقاط أو رصيد للفرق، وبذلك تتحول جولة بورتيماو إلى جولة البداية لجمع النقاط لكل الفرق المشاركة.

وكانت بعثة فريق أبوظبي قد وصلت إلى بورتيماو أمس الأول، حيث باشر الفريق تجهيز وإعداد معسكر زوارق أبوظبي للمنافسة في هذه الجولة، والتحضير القوي لزورق أبوظبي 1 وزورق أبوظبي 2 بقيادة شون تورنتي وثاني القمزي، ويريد الفريق أن يستمر بالرتم والأداء العالي نفسهما في سباقات هذه الجولة بكل تأكيد، وعندما نتحدث عن المشاركة الفنية، فإن حامل اللقب سيشارك بزوارقه عن الموسم الماضي نفسها، ولكن مع وجود بعض التعديلات والتطويرات على أداء الزوارق والمحركات، وأيضاً التوصيلات الخاصة بين المحرك والزورق، والتي تحمل عبئاً كبيراً أيضاً خلال مراحل السباق المختلفة، كما يشارك الفريق أيضاً في هذه الجولة بزورقي فئة فورمولا4 في البطولة الخاصة بهذه الفئة، وسيقود الزورقين كل من راشد الرميثي ومحمد المحيربي.

على خط متصل، حط فريق الشارقة الدولي للزوارق السريعة الفورمولا 1 الرحال على شواطئ مدينة بورتيماو جنوب البرتغال، ليمثل الإمارة الباسمة في ثانية جولات بطولة العالم للزوارق السريعة التي تبدأ منافساتها اليوم، بطموح التميز وتحقيق أفضل النتائج في أول مشاركة له في غمار بطولة العالم، التي تختتم سنوياً بمياه بحيرة خالد في الشارقة، وتكون دوماً خير ختام لموسم مثير.

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ويشارك فريق الشارقة الدولي للرياضات البحرية في الحدث بفريق بقيادة المتسابق الفنلندي المخضرم سامي سيليو الذي كان حقق لقب مونديال الزوارق أكثر من مرة، وخلفه طاقم فني على أعلى مستوى بجانب الطاقم الإداري بقيادة أحمد الحوسني المدير التنفيذي في النادي، والذي يتولى رئاسة بعثة الفريق حالياً في البرتغال.

وتعد المشاركة في جولة البرتغال هي الثانية للفريق الذي يمثل الإمارة الباسمة على التوالي بعد المشاركة في الجولة الأولى في مشوار المونديال التي جرت في مارس الماضي في الدمام في السعودية، والتي لم تكتمل لظروف الطقس السيئ التي تسببت في إلغاء نتائج الجولة.

ويرافق فريق الشارقة الدولي للرياضات البحرية في تمثيل دولة الإمارات فريقا أبوظبي الدولي للزوارق السريعة، وفريق الفيكتوري تيم اللذان يشاركان بهدف تحقيق أفضل النتائج، وتشريف دولة الإمارات في أكبر وأهم حدث بحري على صعيد زوارق الفورمولا 1، خصوصاً فريق أبوظبي الذي يسعى للتتويج باللقب العالمي للمرة السابعة في تاريخه.

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق أن المشاركة في أجواء رمضان لها طابع خاص ومميز لدى البعثة، وقال: «يحمل لنا هذا الشهر الكريم الكثير من التعاليم الدينية والروحانية، ولذلك فإن المشاعر تكون متوجهة لدى الأبطال بحمل علم الدولة، والتمثيل الرياضي في أجواء رمضان، ندعو الله أن يكون لنا هنا نصر وفوز، وذلك لأن ما يضطلع به نجوم أبوظبي من عمل وجهد يأتي بالدرجة الأولى من أجل تقديم الصورة المثلى للرياضة الإماراتية، وأيضاً التمثيل الرياضي الكبير».

وأضاف الرميثي: «الأعين لكل الفرق على فريقنا، حيث إنه حامل لقب البطولة لموسمين متتاليين، ولذلك الكل يرغب في معرفة ماذا أعد البطل، وما تجهيزاتنا الفنية من أجل المنافسة للموسم الحالي، والجميع يتمنى أن يرى عن كثب كيف يعمل فريق أبوظبي في خيمته من أجل تجهيز الزوارق، بالطبع لكل فريق أسراره الفنية والخبايا التي لا يستطيع أن يفصح عنها للمنافسين الآخرين، وسيشاهد الجميع مفاجأة أبوظبي كالمعتاد في هذه الجولة».