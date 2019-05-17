«الاستراتيجية وتطوير الأداء» تتوج ببطولة «الشرطة الرياضي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كرم العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي وبحضور العميد وليد سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، الشركاء الداعمين لبطولات الاتحاد والحكام وكل من أسهم في إنجاح فعاليات الدورة الرمضانية التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي ضمن مبادرات عام التسامح، وذلك على ملاعب كلية الشرطة، كما تم في نهاية الحفل تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى الثلاثة في بطولة سباعيات كرة القدم والمشي والجري الذين مثلوا القطاعات المختلفة لوزارة الداخلية.

وعلى صعيد نتائج منافسات البطولة حصل فريق «الاستراتيجية وتطوير الأداء» على المركز الأول في سباعيات الكرة، تلاه فريق كلية الشرطة وحل ثالثاً فريق «الاسناد الأمني»، بعد أن فاز فريق الاستراتيجية وتطوير الأداء في المباراة النهائية على فريق كلية الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد بعد مباراة مثيرة، كما فاز فريق الإسناد الأمني» على فريق «المؤسسات العقابية والإصلاحية» بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري أن الاتحاد يحرص على تنظيم مثل هذه البطولات ضمن برامجه السنوية، وقد حرص على إشراك كل فئات العاملين بالوزارة ضمن مبادرة خاصة في عام التسامح، مضيفاً أن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً وفنياً وقدمت منافسات عالية المستوى في جو من التنافس الشريف الأخوي، ومقدماً الشكر والتقدير لكافة الرعاة وشركاء اتحاد الشرطة الرياضي.

وأشار إلى أن المنافسات تعزز القدرات الذهنية والبدنية لمنتسبي الوزارة وتعمل على تطوير الرياضة الشرطية بما يتناسب والطموحات التي يمكن تحقيقها على مستوى التنافس الشرطي الأمر الذي ينعكس إيجابياً على دعم المنتخبات الوطنية حيث يشكل منتسبو الشرطة رافداً أساسياً في تشكيل المنتخبات والفرق الوطنية في كل الألعاب.