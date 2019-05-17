«اتحاد المصارف» ينظم بطولة لكرة القدم دعماً للأنشطة الخيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهّد اتحاد مصارف الإمارات بالعمل على تعزيز أُطر التعاون في المجتمع المصرفي الإماراتي لرفد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وجاء هذا التعهد عقب احتفالٍ عُقد لتكريم الفائزين في النسخة الأولى من بطولة كرة القدم للمصارف في الدولة (IBFT) والتي نظمها اتحاد مصارف الإمارات والتي شكلت بدورها سابقة تعد الأولى من نوعها كأول بطولة كرة قدم خيرية للمصارف في الدولة، وخاصة بعد موافقة المصارف الأعضاء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وبالإجماع على التبرع بجميع جوائزهم المالية في البطولة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المؤسسة الخيرية المحلية الرائدة في مجال العمل الإنساني.

وعقدت بطولة كرة القدم للمصارف في الدولة (IBFT) بمشاركة 30 فريقًا من 24 من المصارف الأعضاء في الاتحاد، والذين تنافسوا على جوائز قيّمة تم التبرع بها من قِبل المصارف التي فازت لصالح أنشطة خيرية، في خطوة تؤكد الالتزام الكبير للاتحاد وللمصارف الأعضاء بالمساهمة في دعم المجتمع المحلي والعمل على رفد النمو الاقتصادي.

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وعقب منافسة قوية في مرحلة المباريات النهائية، اختطف بنك رأس الخيمة الوطني لقب البطولة، في حين حلّ مصرف الهلال في مركز الوصيف الأول، ونور بنك في المركز الثالث.

وقال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «في إطار مساهمتنا في الاحتفاء بعام التسامح، حرص اتحاد مصارف الإمارات على جمع أعضاء القطاع المصرفي معاً، وإبراز أهمية الوحدة والتضامن وضرورة رد الجميل لمجتمعاتنا، حيث تزامن هذا التبرع السخي لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي مع حلول شهر رمضان المبارك، لنستهل الشهر الفضيل بروح الرحمة والبركة والإحسان».

من جانبه، قال متحدث باسم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «نحن في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نثمن التبرع السخي من اتحاد مصارف الإمارات و المصارف الأوائل الثلاثة وكافة البنوك المشارِكة، كما أننا نحمل معاً مسؤولية المساهمة في تحقيق الصالح العام وتوفير متطلبات الفئات الضعيفة في المجتمع، حيث سيساهم هذا التبرع في تلبية احتياجات ملحة لبعض المحتاجين».