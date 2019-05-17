بطولة أكاديمية الموهوبين تختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم البطولة الرمضانية لأكاديمية الموهوبين، بعدما صعد للمربع الذهبي كل من فرنسا وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا في بطولة الناشئين، والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وإيطاليا في فئة الشباب.

ففي مباريات الناشئين فاز فريق ألمانيا على هولندا بهدفين أحرزهما عمر أحمد، وتعادل إيطاليا وفرنسا 1-1، سجل آدم محمود لإيطاليا وجمال أحمد لفرنسا، وفاز فريق الأرجنتين بنتيجة ثقيلة تسعة أهداف مقابل ثلاثة، أحرز للفائز عبدالكريم محمد «هاتريك» وعمر عبدالجواد «هاتريك» ويحيى السليم هدفين، وأحرز أحمد أيمن هدفاً، وسجل للخاسر ريان حسام هدفين وسجل شلوك هدفاً، وفي بطولة الشباب فاز فريق ألمانيا على هولندا بسداسية مقابل هدفين، وأحرز لألمانيا عمر رائد ثلاثة أهداف وإبراهيم وليد هدفين، وسجل عبدالكريم هدفاً، وسجل للخاسر سلطان خالد هدفين، وتعادل فريقا إيطاليا وفرنسا بهدفين لكل فريق، وسجل لفرنسا آدم محمود هدفين وسجل لإيطاليا محمد أيمن وعلي رائد، وفاز الأرجنتين على البرازيل بهدفين أحرزهما عبدالله حسن ومازن أحمد.