شكرا لقرائتكم خبر عن البلدية يتفوق على ديوا والنيابة يتصدر «الثانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت ملامح الدور نصف النهائي لبطولة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم تتضح، ونجح فريق دبي لأصحاب الهمم في تحقيق فوز عريض على فريق دناتا في المجموعة الأولى، فيما نجح فريق بلدية دبي في تخطي عقبة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنتيجة (35-23)، في نفس المجموعة، ويتصدر فريق دبي لأصحاب الهمم المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة. وشهدت المجموعة الثانية، مباراتين؛ فنجح فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالفوز على فريق البستان (18-16)، وفي المباراة الثانية تفوق فريق النيابة على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (28-15)، وقفز النيابة العامة لصدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

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