القبرصي أندريس يتوج بطلاً في ختام كأس العالم للرماية بكوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الرامي القبرصي أندريس ماكري بطلاً لبطولة كأس العالم للرماية على الأطباق من الحفرة «التراب»، والمقامة حالياً بمدينة تشانغون بكوريا الجنوبية بعد فوزه في النهائيات برصيد 45 طبقاً، حيث ظل يعض بالنواجز على كل طبق من الدور التأهيلي حتى آخر طبق، ليجمع بين الحسنيين «الميدالية الذهبية وبطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020»، وظل يلاحق وبإصرار منافسه البريطاني حتى بعد تساويه في الرصيد في النهائي، ليحتكما إلى الطلقات الذهبية، وحل في المركز الثاني الرامي البريطاني ماثيو جون، برصيد 45 طبقاً لينال الميدالية الفضية وبطاقة التأهل الأولمبي الثانية، فيما حل ثالثاً ونال الميدالية البرونزية الرامي الأسترالي جيمس ويلليت، برصيد 37 طبقاً «وسبق له الحصول على الكوتا إلى طوكيو 2020 خلال فوزه ببطولة العالم بشانغون العام الماضي».

وبعيداً عن منصة التتويج كان الفرنسي سباستيان أول الخارجين من النهائي، برصيد 18 طبقاً، واحتل المركز السادس يليه في الخروج التركي تولجا تنصير خامساً برصيد 21 طبقاً، وحل التركي يافوز إيلنام رابعاً برصيد 30 طبقاً.

Advertisements

وكان الدور التمهيدي لبطولة الرجال والذي شهد مشاركة 109 رماة أساسيين، و12 رامياً في «إم كيو إس» قد أسفر عن تأهل ستة رماة إلى النهائيات، هم البريطاني ماثيو جون الذي انفرد بالصدارة برصيد 124 طبقاً، ثم القبرصي أندريس ماكري ثانياً برصيد 123 طبقاً، ثم أربعة رماة برصيد 122 طبقاً، هم الفرنسي سباستيان جيوريو، وتولجا تونصير، والأسترالي جيمس ويلليت، والتركي يافوز إيلنام، وقد خلت القائمة من أي رامٍ من الرماة العرب، وكان أقربهم إلى التأهل الكويتي ناصر المقلد برصيد 119 طبقاً.

أما نتائج منتخبنا، فليس بالإمكان أبدع مما كان، فقد حقق كل من حمد بن مجرن الكندي وظاهر العرياني الأكثر خبرة في «رماية التراب» 115 طبقاً، وحقق خالد الكعبي الذي يشارك رسمياً لأول مرة 114 طبقاً، وسيف الشامسي 111 طبقاً، وهو ما لم يحققه من قبل في أي مشاركة له، وإحقاقاً للحق، فإن رماتنا لم يقصروا على الرغم من تواضع الأداء، ويمكن اعتبار المشاركة ناجحة إلى حد ما لأنه لا يوجد من يضيف إليهم المعلومة الجديدة التي تطور المستوى بصفة مستمرة، سواء على صعيد الجانب الفني أو البدني أو السيكولوجي، لأن الرياضة اليوم أصبحت علماً قائماً بذاته لا تعتمد على الإمكانات المادية فحسب، وإلا فكيف يمكن تفسير أن يحقق أي منهم العلامة الكاملة 25 من أصل 25 طبقاً، ثم يتراجع بعدها «بحدة» أو العكس.

وتتصدر الولايات المتحدة البطولة حتى الآن برصيد أربع ميداليات، منها ذهبيتان وواحدة فضية وأخرى برونزية، وتليها في المركز الثاني الصين بميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى فضية، ثم قبرص بذهبية واحدة، ثم إيطاليا ولها ميداليتان «فضية وبرونزية»، ثم بريطانيا برصيد فضية واحدة، ثم برونزية واحدة لكل من أستراليا والكويت.