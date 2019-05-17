الحوسني يحافظ على نظافة شباكه 7 مرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لعب عادل الحوسني، حارس مرمى فريق الشارقة، دوراً بارزاً في مسيرة الفريق الأبيض هذا الموسم نحو الوصول إلى لقب المسابقة الغالية للمرة الأولى في عصر الاحتراف.

ولن ينسى عادل الحوسني ومعه العنبري وكل جماهير وعشاق الفريق الأبيض، ركلة الجزاء تلك التي نجح عادل الحوسني في صدها خلال مباراة الفريق أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة، حين تكفل بصد ركلة الجزاء التي سددها أيوفي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، ليضمن فوز الملك على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، وليكون الانتصار الثالث على التوالي للفريق في مستهل المسابقة.

واستطاع الحوسني أن يحافظ على نظافة الشباك في 7 مباريات، بينما تلقى هدفاً واحداً في 9 مباريات، مقابل هدفين في 7 مباريات، مقابل 3 أهداف في مباراتين كانت الأولى من النصر في المرحلة الثانية، والثانية في مباراة الوصل في المرحلة 24 والتي عرف فيها مرارة الهزيمة للمرة الأولى.

وكانت الفترة الأفضل للملك على المستوى الدفاعي، حين أنهى 3 جولات متتالية من دون أن تهتز بها شباكه، وذلك في المراحل 15 و16 و17.