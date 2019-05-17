النصر يتوج بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



توج النصر بطلا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على الباطن 2-1 في المرحلة الثلاثين الاخيرة الخميس.

ورفع النصر رصيده الى 70 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الهلال الفائز بدوره على الشباب 3-2.

وتبادل قطبا الرياض صدارة الترتيب اكثر من مرة الى ان نجح النصر في احتلالها في المرحلة الثامنة والعشرين إثر فوزه على الفتح بخماسية نظيفة.

اقيمت مباراة النصر والباطن على ملعب الملك فهد الدولي وسط حضور قدر بحوالي 64 الف متفرج، وكان نجمها المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و57)، في حين سجل زيد العونلي هدف الباطن الوحيد (53).

ورفع حمدالله رصيده من الاهداف الى 34 هدفا في 26 مباراة محطماً رقم الدولي السابق حمزة إدريس الذي سجل 33 هدفاً في موسم 99-2000 وظل رقمه صامداً طوال السنوات العشرين الماضية.

Advertisements

وتغلب الهلال على الشباب 3-2. سجل للهلال الفرنسي بافتيمبي غوميس (8 و90) والايطالي سيباستيان جوفينكو (52)، وللشباب سيباستيان دي فريتاس (67) وعبد المجيد الصليهم (89).

واهدر الشباب الذي دخل المباراة ثالثا فرصة المشاركة في دوري ابطال اسيا الموسم المقبل لانه تراجع الى المركز الخامس.

وكان المركز الثالث من نصيب التعاون بفوزه على الفيصلي 2-1، لينهي صراعه المثير مع الشباب.

وحل الأهلي في المركز الرابع على لائحة الترتيب برصيد 55 نقطة بعد فوزه على الاتفاق 5-صفر وجاء الشباب خامساً برصيد 54 نقطة.

وهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة، أحد والباطن والقادسية بينما سيخوض الحزم الثالث عشر على لائحة الترتيب مباراة الملحق أمام فريق الخليج رابع ترتيب دوري الدرجة الأولى لتحديد الهابط الرابع بعد تعادله مع القادسية 2-2.