شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البلعوطى ينقذ مرمى إنبى من تسديدة السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ عبد العزيز حارس إنبى، مرماه من تسديدة قوية لعمرو السولية لاعب وسط الأهلى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويسيطر الأهلى على أحداث الشوط الأول وسط خطورة كبيرة على مرمى إنبى فى المباراة التى يتقدم فيها الفريق الأحمر على نظيره البترولى بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى الدقيقة 4.

ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

































































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