شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى يغتال إنبى بهدف مروان محسن +90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مروان محسن مهاجم الأهلى، الهدف الثانى لفريقه أمام إنبى فى الدقيقة 93 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز وكان الفريق الأحمر قد أنهى الشوط الأول متقدما على إنبى بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى الدقيقة 4.

ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

Advertisements