فيديو.. أحمد فتحى يهدد مرمى إنبى بـ"رأسية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل أحمد فتحى الظهير الأيمن للأهلى، الخطورة على مرمى إنبى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
ومرر عمرو السولية كرة رائعة إلى أحمد فتحى الذى حولها برأسه تجاه مرمى إنبى، وكان الفريق الأحمر قد أنهى الشوط الأول متقدما على إنبى بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى الدقيقة 4.
ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.
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